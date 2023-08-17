الخميس 17 أغسطس 2023
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عصام كامل
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اقتصاد

ارتفاع الدولار أمام العملات مع توقعات بإبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول

سعر الدولار الأمريكي،
سعر الدولار الأمريكي، فيتو

دفع الدولار الين الياباني لمزيد من الهبوط اليوم الخميس، بعدما أبرزت متانة الاقتصاد الأمريكي الحاجة لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في حين يواجه بنك اليابان صعوبة في الدفاع عن موقفه شديد التيسير من السياسة النقدية.             

وهوى الدولار الأسترالي بعدما تراجع معدل التوظيف في البلاد على نحو غير متوقع في يوليو بينما ارتفع معدل البطالة أكثر من المتوقع، بحسب موقع CNBC  عربية.

وهبط الدولار الأسترالي حوالي 1% بعد صدور البيانات وأثر أيضا على نظيره النيوزيلندي.

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سعر الدولار الأمريكي، فيتو

سعر الين الياباني مقابل الدولار 

وسجل الين الياباني 146.565 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، بعد تجدد الضغوط عليه نتيجة فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة

وعلى الرغم من أن معظم أسواق النقد تتوقع إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، مع رهان البعض على أن يكون البنك قد استكمل بالفعل دورة التشديد النقدي، فإن مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية في الآونة الاخيرة عززت وجهة النظر القائلة بأن أسعار الفائدة ستظل عند مستويات تقييدية لفترة.

تعافي إنتاج المصانع الأمريكية

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء، قفزة في بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في يوليو، وزيادة تصاريح البناء المستقبلي في حين كشف تقرير مستقل عن تعافي إنتاج المصانع الأمريكية بشكل مفاجئ الشهر الماضي.

سعر اليورو مقابل الدولار 

وهبط اليورو 0.07% إلى 1.08695 دولار في حين تراجع الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.27195 دولار.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

وخسر الدولار الأسترالي 0.9% مسجلًا 0.6365 دولار بعد صدور بيانات التوظيف في حين انخفض نظيره النيوزيلندي أكثر من 0.5% إلى 0.5903 دولار. وسجل كلاهما أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وسجل اليوان في التعاملات الخارجية أدنى مستوى في تسعة أشهر مجددا عند 7.3470 مقابل الدولار.

ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوى في شهرين عند 103.59.

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