الأوقاف تفتتح 26 مسجدا غدا الجمعة

تفتتح وزارة الأوقاف 26 مسجدًا غدا الجمعة الموافق 18 / 8 / 2023م، منها (23) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 86 ) مسجدًا منها ( 73 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 13 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. الشرقي - قرية زمران النخل – مركز الدلنجات

2. القرية الحمراء – كوم عزيزة – أبو حمص

3. الأحمدية – قرية شنديد– مركز ايتاي البارود

4. عزبة الكوم – مركز الرحمانية

5. النور – قرية أنطون – مركز المحمودية

6. الرحمن – قرية كفر السابي– مركز شبرا خيت

Advertisements

مديرية أوقاف المنيا

7. الهدى – عزبة الملك – برطباط– مغاغة

8. النور – زرابي العامرية الغربية – دير مواس

9. الخلفاء الراشدين – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. النصر – عزبة أبو مرسي – المنشأة الكبرى - قلين

11. عزبة 27 الناصرية – بيلا- عزبة 27 الناصرية

مديرية أوقاف أسيوط

12. الخضري – عرامية الخضر-المناشي- ديروط

13. الحسن والحسين – بني عدي القبلية - منفلوط

14. الشرفاء – بني عدي - منفلوط

مديرية أوقاف الشرقية

15. 3 الأبطال ناحية 3 عناني – الصالحية – الحسينية

مديرية أوقاف الدقهلية

16. الصفا والمروة – ديمشلت - دكرنس

مديرية أوقاف سوهاج

17. آل حلفاوي – عرابة أبيدوس - البلينا

18. النور – الزرازرة– دار السلام

19. الرحمن - نجع أحمد علي – جنوب دار السلام

مديرية أوقاف الغربية

20. الكبير- شفا - بسيون

مديرية أوقاف قنا

21. الصحابة - كلاحين - أبنود

مديرية أوقاف الفيوم

22. الهدى – كفر الزعفرانة – إطسا شرق

23. عمر بن الخطاب - سيلا – مركز الفيوم

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

1. العتيق – كفر شحاته- العياط

2. شعبان غنيم – العياط

مديرية أوقاف قنا

3. أبو بكر الصديق – النجاحية- نجع حمادي