الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تحمل مفاجآت، أشرف زكي يكشف تفاصيل مهرجان الدراما في دورته الثانية (فيديو)

أشرف زكي نقيب الممثلين،
أشرف زكي نقيب الممثلين، فيتو

مهرجان الدراما، قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: "اخترنا العلمين مدينة السحر والجمال كأفضل تسويق لمصر ولمهرجان الدراما في دورته الثانية، ونحن لسنا أقل من مهرجان كان وفينسيا".

جوائز استفتاء الجمهور

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بقناة "دي إم سي": "مهرجان الدراما في دورته الثانية سيحمل تسابق بين مسلسلات رمضان والأعمال الدرامية خارج الموسم الرمضاني، إلى جانب إضافة جوائز باسم الجمهور باختياره 6 جوائز أحسن ممثل دور أول وأحسن ممثلة دور أول وأحسن ممثل دور ثان وأحسن ممثلة دور ثان وأحسن وجه جديد ثم أحسن مخرج وجائزة أحسن مسلسل، وهذا من خلال التصويت عبر موقع المهرجان".

Advertisements

 

لجنة تحكيم مهرجان الدراما

وتابع: "لجنة تحكيم مهرجان الدراما مكونة من المخرج جمال عبد الحميد والفنانة إلهام شاهين والنجم كريم عبد العزيز والناقد الفني طارق الشناوي والسيناريست عبد الرحيم كمال".

 

تكريم مهرجان الدراما

ولفت: "سيتم تكريم بعض الرموز وأبطال في أعمال درامية قديمة، وسيكون هناك جائزة للمونتاج".
 

مسلسلات مهرجان الدراما

وأشار: "لدنيا مسلسلات كثيرة وبعض الأعمال التي قدمت عبر بعض المنصات وخاصة منصة واتش ات، ولجنة التحكيم لا تعطي الجوائز للشركة المتحدة بدليل ان لجنة التحكيم الدورة الأولى منحت جوائز للفنانة منة شلبية والمخرجة كاملة أبو ذكرى عن أعمال خارج شاشات الشركة المتحدة".
 

مفاجآت مهرجان الدراما

وأكد: الدورة الثانية لمهرجان الدراما ستحمل العديد من المفاجآت. 
 

أشرف زكي يكشف سبب إضافة جائزة الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية (فيديو)

أشرف زكي: الفخراني لم يتردد عن رئاسة القاهرة للدراما ومستقبلا سيصبح المهرجان عربيا (فيديو وصور)

 

في تصريحات سابقة، كشف الفنان أشرف زكي سبب إضافة جائزة الجمهور بجانب جائرة لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة الدراما في نسخته الثانية  والتي تحمل اسم “60 سنة دراما”.

 

تكريمات مهرجان القاهرة للدراما 

وقال أشرف زكي: “مهرجان القاهرة للدراما أضاف بعض الإضافات في الدورة الثانية وهي استفتاء الجمهور بجانب استفتاء لجنة التحكيم لأن فيه أعمال درامية كثيرة بتنجح نجاح جماهيري، وقد لا يرى النقاد أو المتخصصون ما يتسم بالتميز فيها”.

 

وأضاف زكي: “والجمهور هيقول رأيه وأنا أتمنى أنه يكون فيه تباين بين الرأيين، وكمان عندنا فقرات مهمة جدا في التكريمات الأولى، بعنوان: “شكرا أسعدتمونا”، والفقرة الثانية بعنوان ”60 سنة دراما" اللي قدمتها مصرنا الحبيبة، احنا بلد نور الشريف وأنور عكاشة وإسماعيل ياسين وسعاد حسني.. مصر هوليوود الشرق".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف زكي أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مهرجان الدراما الدورة الثانية لمهرجان الدراما يحيى الفخراني اخبار مهرجان الدراما

مواد متعلقة

أشرف زكي يكشف سبب إضافة جائزة الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية (فيديو)

يحيى الفخراني: مصور يتربى في عزو بكى بسبب هذا المشهد

أشرف زكي: الفخراني لم يتردد عن رئاسة القاهرة للدراما ومستقبلا سيصبح المهرجان عربيا (فيديو وصور)

أشرف زكي يكشف حالة حسن يوسف وشمس البارودي بعد تشييع جنازة ابنهما (فيديو)

الأكثر قراءة

التموين تحدد فئتين فقط للاستبعاد من أصحاب البطاقات التموينية

صورة أثارت الجدل، زيزو يوقع للشباب السعودي في أحد المطاعم رغم نفي مرتضى منصور

حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في المدارس

شروط صارمة لقيد الدبلومات الفنية في نقابة المهندسين

انقطاع التيار الكهربائي عن كامل لبنان وحالة شلل في البلاد

3 أسباب تجبر إدارة الزمالك على بيع زيزو لـ الشباب السعودي

رسالة خاصة من عمر فايد للمقاولون العرب بعد انتقاله لنادي فناربخشة

المصري يعلن تفاصيل ضم يوسف الجوهري وجلسة تصوير للاعب (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

وزيرة الخزانة الأمريكية تعلق على تناولها فطر الهلوسة في الصين

ألمانيا توافق على مشروع قانون يبيح زراعة واستخدام الماريجوانا

مطعم برجر شهير في الهند يتخلي عن شرائح الطماطم لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 16-8-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-8-2023 في نهاية التعاملات

طقس الغد، تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تطلب المرأة الطلاق وفقا للشرع؟ سعاد صالح تجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية