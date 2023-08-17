تحمل مفاجآت، أشرف زكي يكشف تفاصيل مهرجان الدراما في دورته الثانية (فيديو)

مهرجان الدراما، قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: "اخترنا العلمين مدينة السحر والجمال كأفضل تسويق لمصر ولمهرجان الدراما في دورته الثانية، ونحن لسنا أقل من مهرجان كان وفينسيا".

جوائز استفتاء الجمهور

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بقناة "دي إم سي": "مهرجان الدراما في دورته الثانية سيحمل تسابق بين مسلسلات رمضان والأعمال الدرامية خارج الموسم الرمضاني، إلى جانب إضافة جوائز باسم الجمهور باختياره 6 جوائز أحسن ممثل دور أول وأحسن ممثلة دور أول وأحسن ممثل دور ثان وأحسن ممثلة دور ثان وأحسن وجه جديد ثم أحسن مخرج وجائزة أحسن مسلسل، وهذا من خلال التصويت عبر موقع المهرجان".

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لجنة تحكيم مهرجان الدراما

وتابع: "لجنة تحكيم مهرجان الدراما مكونة من المخرج جمال عبد الحميد والفنانة إلهام شاهين والنجم كريم عبد العزيز والناقد الفني طارق الشناوي والسيناريست عبد الرحيم كمال".

تكريم مهرجان الدراما

ولفت: "سيتم تكريم بعض الرموز وأبطال في أعمال درامية قديمة، وسيكون هناك جائزة للمونتاج".



مسلسلات مهرجان الدراما

وأشار: "لدنيا مسلسلات كثيرة وبعض الأعمال التي قدمت عبر بعض المنصات وخاصة منصة واتش ات، ولجنة التحكيم لا تعطي الجوائز للشركة المتحدة بدليل ان لجنة التحكيم الدورة الأولى منحت جوائز للفنانة منة شلبية والمخرجة كاملة أبو ذكرى عن أعمال خارج شاشات الشركة المتحدة".



مفاجآت مهرجان الدراما

وأكد: الدورة الثانية لمهرجان الدراما ستحمل العديد من المفاجآت.



في تصريحات سابقة، كشف الفنان أشرف زكي سبب إضافة جائزة الجمهور بجانب جائرة لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة الدراما في نسخته الثانية والتي تحمل اسم “60 سنة دراما”.

تكريمات مهرجان القاهرة للدراما

وقال أشرف زكي: “مهرجان القاهرة للدراما أضاف بعض الإضافات في الدورة الثانية وهي استفتاء الجمهور بجانب استفتاء لجنة التحكيم لأن فيه أعمال درامية كثيرة بتنجح نجاح جماهيري، وقد لا يرى النقاد أو المتخصصون ما يتسم بالتميز فيها”.

وأضاف زكي: “والجمهور هيقول رأيه وأنا أتمنى أنه يكون فيه تباين بين الرأيين، وكمان عندنا فقرات مهمة جدا في التكريمات الأولى، بعنوان: “شكرا أسعدتمونا”، والفقرة الثانية بعنوان ”60 سنة دراما" اللي قدمتها مصرنا الحبيبة، احنا بلد نور الشريف وأنور عكاشة وإسماعيل ياسين وسعاد حسني.. مصر هوليوود الشرق".