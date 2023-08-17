نائب محافظ الوادي الجديد تتابع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أمس الأربعاء، اجتماعََا مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، وذلك لمتابعة موقف المشروعات المشاركة ومعدلات التسجيل على المنصة الخاصة بالمبادرة بالفئات ال ٦ التي تتضمنها المبادرة.

و اطلعت على الملفات الخاصة بالمشروعات ومدى استيفاءها للشروط والضوابط المُعلَنة، مشددةً على ضرورة استكمال المشاركين بالمبادرة للجوانب والملاحظات التي رصدتها اللجنة لضمان منافسة أكبر عدد من مشروعات المحافظة بالتصفيات النهائية.

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جدير بالذكر أنه تم مد مهلة التقديم بالمبادرة حتى الأول من سبتمبر القادم وذلك من خلال الرابط التالي:

Www.sgg.eg

يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها وذلك في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

مفهوم المشروعات

المشروعات الكبيرة التي تتجاوز حجم اعمالها السنوية 200 مليون جنية او كل مشروع صناعي حديث التأسيس تجاوز راس مالة المدفوع او راس مال المستثمر 15 مليون جنية او كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز راس مالة المدفوع او راس مال المستثمر 5 مليون جنية.

(قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر). المشروعات المتوسطة كل مشروع يبلغ حجم اعماله السنوي 50 مليون جنية ولا يتجاوز 200 مليون جنية او كل مشروع صناعي حديث التأسيس تجاوز راس مالة المدفوع او راس مال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنية ولا يجاوز 15 مليون جنية او كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز راس مالة المدفوع او راس مال المستثمر بحسب الأحوال 3 مليون جنية ولا يجاوز 5 مليون جنية.

(قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) المشروعات الصغيرة كل مشروع يبلغ حجم اعماله السنوي مليون جنية ويقل عن 50 مليون جنية او كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ راس مالة المدفوع او راس مال المستثمر بحسب الأحوال خمسين ألف جنية ويقل عن 5 ملايين جنية، او كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز راس مالة المدفوع او راس مال المستثمر 5 خمسين ألف جنية ويقل عن 3 ملايين جنية.

(قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) الشركات الناشئة وتسمي في القانون بمشروعات ريادة الاعمال او المشروع حديث التأسيس: المشروعات التي لم تمض 7 سنوات على تاريخ بدا مزاولة النشاط او بدا الإنتاج بها حسب الاحوال والتي تضمن قدرا من الجدة او الابتكار وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، او المشروع الذي لم يمضي على تأسيسه او تسجيله او مزاولة نشاطه اكتر من سنتين

(قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).

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