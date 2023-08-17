ثقافة الوادى الجديد تحتفى بتوقيع ديوان "إغتراب" للشاعر قدري عبد العزيز (ڤيديو)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة إبتسام عبد المريد، باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، حفل توقيع ديوان " إغتراب " للشاعر قدرى عبد العزيز، والذى فاز ضمن برنامج النشر الإقليمى، وذلك فى إطار أهتمام وزارة الثقافة بالمبدعين والمثقفين.

أدار الندوة الشاعر مصطفى معاذ رئيس نادى أدب الخارجة والشاعر أحمد المقدم، والناقد محمد رمضان، حيث أقيم الحفل بقاعة على حريف بحضور إبراهيم خليل مدير عام الثقافة الاسبق والذى تحدث عن ثقافة الوادى الجديد ونشأة نادى الادب بقصر الثقافة، وبحضور كوكبه من الشعراء والمثقفين والمبدعين ومحبي الشعر.

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كما تضمن الاحتفالية أمسية شعرية لشعراء الخارجة منهم سلوى عبد الرحمن، سعيد ساسي،اشرف نوير، محمد صابر،سعاد العقاطى،صالح ضاحى، سيد بشير،بدر معوض، نسمة مختار، إلى جانب موال لفنان الواحة حسن ناجى

وبعض المواهب الصغيرة منهم سندس شعبان،سلمى شعبان، حنين مجدى.

وقال الشاعر والباحث في تاريخ الواحات مصطفى معاذ - رئيس نادي أدب الخارجة، في تصريح خاص لـ «ڤيتو»، إن الواحات تتزين بالمحبة وتتجمل بالشعر وتفرح بشاعرها الكبير المتألق الأصيل الذي اعطي من قلبه الطاهر كل ود خالص ومن روحه النقية كل إيداع يعرف طريق التفرد ويسكن في قلوب أهل بلادنا الطاهرة في ليلة احتفت فيها الواحات بشاعرها الكبير قدري عبدالعزيز بركة في أمسية شعرية كبري شرفت بتنظيمها أسرة نادي أدب الخارجة بقصر ثقافة الخارجة فرع ثقافة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية بقيادة إبتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد وبحضور قامات إنسانية واعية مخلصة محبة في غير مجال من مجالات الثقافة والتعليم والسياسة والبحث العلمي والاعلام والعمل العام فضلًا عن كوكبة من المبدعين والشعراء والمثقفين وعشاق الكلمة الصادقة ورفاق الحرف الهادف.

وأضاف معاذ، في حديثه لـ «ڤيتو»، ليلة ملؤها النقاء والابداع والاخلاص والسعادة التي تجلت في كلمات الحضور وقصائد الشعراء احتفاء بشاعر الواحات الكبير قدري عبدالعزيز بركة والذي أفاض بجمال قصائدة علي جمال قلوب محبيه من اهل بلاده والذي قاد مسيرة الابداع الأدبي كتابة وتعليما وتشجيعا وقد أظهر الاحتفال هذا الوعي الجارف من أبناء الواحات الأصيلة برسالة الشاعر ودور الكلمة الصادقة في بناء الإنسان ومن ثم رفعة الأوطان فشكرا من القلب لهذه الثلة المباركة من النبلاء الأنقياء الذين جملوا بقلوبهم الطاهرة هذا العرس الثقافي لهذا الأستاذ الملهم المعلم المتجرد الذي غرد حتي تفرد وأعطي فما أبقي فاستحق بجدارة ان تفرح الواحة هذه الفرحة التي ظهرت جلية علي الوجوه وفي الكلمات الحرة والٱمال الكبري التي كانت تجري علي السنة الفضلاء الذين شاركوا أسرة نادي أدب الخارجة احتفاء ليس علي قدر المحبة لأنها لا تقدر وليس علي قدر العطاء لأنه بلا حدود.

وأكمل رئيس نادي الادب، نبارك لشاعر الواحات الكبير قدري عبدالعزيز علي كل هذه المحبة والود الخالص تلك الطمأنينة الكبري التي اثبتت ان الواحات تعرف قدر اعلامها ورموزها وتتعتز بتفردهم ومن نجاح إلي نجاح والي المزيد والمزيد من الابداع والنجاح والتألق.

وقدم معاذ الشكر والتقدير والاحترام لكل من شرفنا بحضوره الكريم والي أسرة نادي أدب الخارجة والشاعر المبدع محمد صابر مسؤول نادي أدب الخارجة وكل فريق العمل كل الاحترام والتقدير والي أسرة نادي أدب الخارجة كل المحبة الصادقة والود الخالص والي شاعرنا الكبير المتألق الأصيل الذي تعجز الكلمات عن وصف محبة كل المحبة الصادقة والأمنيات بدوام العطاء والفيض والسخاء وليعلم انكل هذه المحبة ما هي الي بعض من كل من حصاد غراسه النبيل في قلوب أهل بلاده ومن تعلم على يديه جمال البلاغة وبلاغة جمال الإنسانية التي يحملها قلبه الطاهر النقي العاشق لتراب الواحات الطاهر.

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