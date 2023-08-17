الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رضا حجازي يكلف بإتاحة فريق من المعلمين المتميزين على القنوات التعليمية

رضا حجازي وزير التعليم،
رضا حجازي وزير التعليم، فيتو

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بإتاحة فريق من المعلمين المساعدين المتميزين على المنصات والقنوات التعليمية لتقديم العرض للطلاب ومتابعتهم بشكل تفاعلي.

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سلسلة اجتماعات وجه خلالها بحزمة إجراءات بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب في التحصيل الدراسي.

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وقد عقد الدكتور رضا حجازي اجتماعًا مع خبراء تطوير المناهج ومستشاري المواد الدراسية، بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج؛ وذلك لمناقشة إعداد مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية تحقق مزيد من الفهم، وتساعد الطلاب في التحصيل الدراسي بالتكامل مع الكتب المدرسية، فضلًا عن التخفيف عن كاهل الأسر وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

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إعداد مواد تعليمية وتدريبية متميزة على مناهج المواد الدراسية لكافة المراحل التعليمية

وخلال الاجتماع، وجه الوزير بضرورة إعداد مواد تعليمية وتدريبية متميزة على مناهج المواد الدراسية لكافة المراحل التعليمية، بهدف تقديم شرح مبسط وشيق وأكثر تفصيلا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.

ووجه الوزير بإتاحة هذه المواد التعليمية والتدريبية خلال ١٥ يومًا على أن يتم تحميلها في صورة ملفات على موقع الوزارة لإتاحتها لكافة الطلاب.

وأكد الوزير ضرورة إعداد هذه المواد التعليمية والتدريبية للمناهج الدراسية من خلال كوادر تعليمية متميزة ولها خبرة في بنوك الأسئلة وإعداد الاختبارات.

 

وضع نماذج استرشادية لأسئلة امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة

ووجه الوزير بضرورة وضع نماذج استرشادية لأسئلة امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة بحيث تكون شاملة للمناهج بصورة تجذب الطلاب، بالإضافة إلى إعداد نماذج استرشادية لكافة الصفوف الدراسية طبقًا لمواصفات نماذج الامتحانات.

كما اجتمع الدكتور رضا حجازي مع الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشؤون المديريات، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، وذلك لاستعراض الإجراءات الجارية لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي في مختلف محافظات الجمهورية، تمهيدا للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتًا إلى أنه يتم حصول المعلم على مستحقاته عقب الإنتهاء من المجموعة.

ووجه الوزير، خلال الاجتماع، بمواصلة الإدارات التعليمية تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانيات، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.

وخلال اجتماع آخر مع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وجه الدكتور رضا حجازي بتعظيم دور وتفعيل المنصات والقنوات التعليمية بمشاركة خبراء متميزين في مختلف المواد الدراسية، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا في عرض التجارب العلمية للمناهج الدراسية على المنصات والقنوات التعليمية من خلال تعزيز تقنية "الواقع المعزز".

كما أكد أهمية مشاركة أشهر المعلمين المتميزين في مختلف المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية لتقديم حصص على المنصات والقنوات التعليمية على أن يقوموا بشرح المناهج الدراسية وفق النظام الجديد، فضلًا عن شرح نماذج الأسئلة وفق المواصفات الفنية للاختبارات.

 

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