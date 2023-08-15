الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رضا حجازي: قرار وزاري خلال أيام بشأن لائحة الانضباط بالمدارس

الدكتور رضا حجازى،
الدكتور رضا حجازى، فيتو

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تدريب الأخصائيين النفسيين متفق تماما مع استراتيجية بناء الإنسان التى أطلقتها الدولة المصرية، ودور وزارة التربية والتعليم هو التربية قبل التعليم ونبدأ بالتربية ولا بد من مشاركة الأسر فى تربية الأبناء لتكون هناك رؤية واضحة حيث توجد سلوكيات فى المنزل لا تراها المدرسة وأيضا سلوكيات فى المدرسة لا تطلع عليها الأسرة.

برنامج تدريبى  للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق "برنامج تدريبى  للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس، بالتعاون مع مؤسسة "فاهم للدعم النفسى"، ومؤسسة "التعليم أولًا"، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى، إن تدريب الأخصائيين النفسيين مهم لقياس مستوى ذلك على الطالب فى هذا الأمر، مضيفا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لها دور كبير فى دعم الوزارة.

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قرار الانضباط داخل المدارس 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف يصدر قرارا وزاريا خلال الأيام المقبلة  بشأن لائحة الانضباط لحدوث انضباط فى مدارسنا ويحدث حالة من الراحة لدى الطلاب، مضيفا أن التعليم قضية مجتمعية وإشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص ليحدث تكامل بين الوزارات وبعضها، مشددا على أن دور الأخصائى النفسى والاجتماعى له دور ولكن اختلف وبرنامج تدريب الأخصائيين الذى تقوم به مؤسسة فاهم للدعم النفسي سوف تدرب الأخصائيين الاجتماعيين بشكل أفضل يواكب التطورات التكنولوجية التى حدث مؤخرًا.

وتابع الوزير: الظواهر الموجودة حاليا تجعل علاقة الطالب بأسرته وبمعلمه والمدرسة مخيفة، ودور الأخصائي الكشف عما يعاني منه الطالب مبكرا دعما للتربية الإيجابية، متابعا: التعليم فى مدارسنا تنافسى مين جاب درجة أكبر فى حين أننا نريد عملا جماعيا، قائلا: يجب اختفاء ظاهرة الاعتداء التى تحدث بين الطلاب وبعضهم وبين المعلمين.

وقال الدكتور رضا حجازى: بناء الإنسان ليس الحصول على درجات فقط ولكن بناء الإنسان يجب أن يتضمن جوانب مهارية ونفسية واجتماعية وثقافية، لافتا إلى أنه يجب نشر الوعى الصحى والنفسى وسيتم تدريب 1300 أخصائى اجتماعى، كما سيتم تطوير الحقائب التدريبية للتركيز على المهارات وليست المعلومات بشكل كبير.

وشدد الوزير على أن حياة كريمة مبادرة هدفها الحماية الاجتماعية والوزارة ستقدم دعما نفسيا للطلاب ومبادرة لوقف التنمر ومكافحة أمراض السمنة والتقزم.

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تدريب الاخصائيين النفسيين استراتيجية بناء الإنسان قرار الانضباط داخل المدارس

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