متى تطلب المرأة الطلاق وفقا للشرع؟ سعاد صالح تجيب (فيديو)

قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "هناك فرق بين النصوص الإلهية في الطلاق والتطبيق البشري لهذه النصوص، وإن الله قبل أن يبيح الطلاق وضع الخطوات السلمية لعلاج المشكلات الزوجية"، لافتة إلى أن الله جعل الزواج معجزة من معجزاته.

الأصل في الطلاق

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور والمذاع عبر فضائية “etc”: "الأصل في الطلاق الحظر وليس الإباحة، وأنه شرع عند استحالة المعاشرة بين الزوجين، وقبل الطلاق هناك خطوات يجب الالتزام بها، أولها العشرة بالمعروف، وفي حال النفور يقول عز وجل “وعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا”، إذا استمرت الكراهية وتحولت إلى شقاء يعين حكم من أهل الرجل وحكم من أهل الزوجة، وإذا وصل إلى مرحلة النشوز والنشوز ليس من المرأة فقط وكذلك الرجل، فالرجل الناشز حله في يد زوجته، بأن تسعى للصلح.

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متى تطلب المرأة الطلاق؟

وتابع: "المرأة لا تطلب الطلاق إلا إذا استحالت العشرة بعد كل هذه الخطوات، وعدم قدرتها على الاستمرار، والخوف على الأطفال من الشجار سيحدث بينهم فيكون الطلاق هو الحل".

في وقت سابق، قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن من أهم أسباب الطلاق العاطفي، هو وجود خلل فى الاتباع لمنهج الله في العلاقة بين الزوجين.

طبيعة العلاقة بين الزوجين

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "العلاقة بين الزوجين علاقة مودة ورحمة، أكيد في مشكلات، حدثت مشاكل في بيوت النبي والصحابة، لكنهم كانوا قادرين على احتوائها".



واستكمل: "في مشكلات نفسية ومادية، خاصة المادية في زوج بخيل، مش عاوز يصرف، أو الزوجة لديها تطلعات أعلى من مستوى زوجها، وبالتالي تتطور المشاكل إلى تنمر بين الطريفين، وبعدها كل طرف يبغض الثاني ويتحول الأمر إلى معارك وانتقاد مستمر وانتقاص، وهذه أولى المراحل، وبعدها تتحول إلى مراحل التحقير والتقليل، وهذه مرحلة أسوأ لأن فيها إيذاء نفسي، وقد تتحول إلى إيذاء جسدي".