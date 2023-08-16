الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سيمون ترقص مع الجمهور على "مش نظرة وابتسامة" بحفل كاسيت 90 (فيديو)

سيمون من الحفل، فيتو
سيمون من الحفل، فيتو

دخلت الفنانة سيمون منذ قليل، في وصلة رقص أثناء غنائها "مش كلمة وابتسامة" و"ماشية وساعتي مش مظبوطة"، وذلك ضمن فقرتها الغنائية بحفل كاسيت 90 والمقام حاليا على مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية. 

سيمون في حفل كاسيت 90

وتفاعل الجمهور الحاضر في المسرح والذي رفع شعار "كامل العدد" مع ما قدمته سيمون، وسط حالة من البهجة والسعادة المتبادلة بين الفنانة وجمهورها على المسرح. 

 

حفل كاسيت 90 في جدة 

وشهد مسرح الحفل بالمملكة العربية السعودية إقبالا جماهيريا كبيرا لحضور حفل نجوم التسعينيات، والذي يحمل  شعار "كاسيت 90". 

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كاسيت 90 

ويضم حفل “كاسيت 90” كوكبة من نجوم التسعينات وعلي رأسهم   حميد الشاعرى، رفقة كل الفنانين سيمون ومحمد محيي، هشام عباس ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق وحسام حسنى وخالد عجاج.

الفنانة سيمون 

على جانب آخر..كانت أعربت سيمون عن سعادتها بحفلها الغنائي الذي أحيته في ساقية الصاوي يوم السبت الماضي وشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ونشرت سيمون صورا من الحفل على موقع فيس بوك،  وعلقت قائلة: "طبعا كانت حفلة جميلة في ساقية الصاوي رغم الحر  الجامد لكن قلت كفاية إن الجمهور مستحمل الجو وفرحان بيا".  

وأضافت: " ‏أنا بغني وبفرح.. أمال الست والبنوتة الجميلة اللي بتبيع  في الشارع طول النهار في الشمس هيعملوا ايه؟ حبايبي.. ربنا معاهم.. لازم كلنا نحب بعض ونحس ببعض.. لو عملنا كده الحياة هتبقي أجمل بينا". 

محمد محيي وحميد الشاعري أبرزهم، تعرف على النجوم المشاركين فى حفل كاسيت 90 بجدة

اقبال كبير على حفل نجوم التسعينيات في السعودية (فيديو وصور)

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سيمون بعد حفلها في ساقية الصاوي: الجمهور كان مستحمل الجو وفرحان بيا

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