اقبال كبير على حفل نجوم التسعينيات في السعودية (فيديو وصور)

شهدت المملكة العربية السعودية إقبالا جماهيريا كبيرا علي حفل نجوم التسعينيات الذي يحمل شعار “كاسيت 90” المقام هناك ضمن فعاليات “صيف جدة 2023.

حفل نجوم التسعينيات في جدة

ويضم حفل “كاسيت 90” نجوم التسعينات وعلي رأسهم حميد الشاعرى، رفقة كل الفنانين سيمون ومحمد محيي، هشام عباس ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق وحسام حسنى وخالد عجاج.

ومن المفترض أن تنطلق أولي فقرات حفل “كاسيت 90” بعد قليل في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات “صيف جدة 2023" وذلك بعد الانتهاء من التجهيزات النهائية للحفل إستعدادا لصعود النجوم علي المسرح

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على جانب آخر.. أعربت الفنانة سيمون عن سعادتها بحفلها الغنائي الذي أحيته في ساقية الصاوي في وقت سابق وشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ونشرت سيمون صورا من الحفل على موقع فيس بوك، وعلقت قائلة: "طبعا كانت حفلة جميلة في ساقية الصاوي رغم الحر الجامد لكن قلت كفاية إن الجمهور مستحمل الجو وفرحان بيا".

وأضافت: " ‏أنا بغني وبفرح.. أمال الست والبنوتة الجميلة اللي بتبيع في الشارع طول النهار في الشمس هيعملوا ايه؟ حبايبي.. ربنا معاهم.. لازم كلنا نحب بعض ونحس ببعض.. لو عملنا كده الحياة هتبقي أجمل بينا".

يشار إلى أن سيمون، طرحت مؤخرًا، أغنية أتغير عشاني، ضمن أحداث فيلم بدلة وفستان، وهي من كلمات روماني سعد، وألحان آن فريد، وتوزيع شادي فكري.

كلمات أغنية أتغير عشاني

وجاءت كلمات أغنية اتغير عشاني كالتالي: اتغير عشاني لو تقدر وأنا عشانك هتغير، كن أجمل علشاني، وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبهها في ضلمة تكون نجاة، وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر.

على الجانب الأخر، كانت الفنانة سيمون أعربت عن سعادتها الكبيرة بـ لقائها الأول بالفنانة القديرة صفاء أبو السعود، من خلال تقديمها لحفلها في التجمع الخامس، والذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

لقاء سيمون وصفاء أبو السعود

وقالت “سيمون” خلال لقائها مع فيتو:" كان أول مرة في حياتي أقدم حفلا للجمهور، وكان شيئا ممتعا بالنسبة لي ولذيذا ومختلفا، والحفل كان مليئا بالمفاجأت وتشرفت أني مع العظيمة صفاء أبو السعود.

سيمون وحميد الشاعري

وأضافت:"طوال الوقت كان بيني وبين صفاء أبو السعود تعاون لكننا لم نلتق، هي كانت وستظل حالة خاصة ومنفردة ودعمت أغاني كثيرة لي في بداية مشواري الفني، لذلك حين التقينا أحتضنتها فورا..

أعمال سيمون الإذاعية

يذكر أن سيمون، شاركت في المسلسل الإذاعي أدم وحياة، حيث دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حيث ينتحل رجل الأعمال آدم، شخصية مدرس، ويفعل ذلك للهروب من استغلال الناس له ولأمواله وكمدرس يسعى لتحسين أوضاع الناس من حوله بمساعدة حياة، بالإضافة إلى طرح بعض المشكلات وحلها، وهو من بطولة سيمون، ومدحت صالح.