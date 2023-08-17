الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

نجوم الكيك بوكسنج الواحاتية يحصدون 3 ميداليات فضية ببطولة الجمهورية للعموم

أبطال الكيك بوكسنج
أبطال الكيك بوكسنج بالوادي الجديد، فيتو

حصد فريق محافظة الوادي الجديد، 3 ميداليات فضية في منافسات بطولة الجمهورية للعموم المقامة حاليًّا في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة بمشاركة 600 لاعب.

واعتلى فريق الوادي الجديد للكيك بوكسينج منصة التتويج بحصوله على 3 مراكز ثانٍ على مستوى الجمهورية كل في وزنه ببطولة الجمهورية للعموم للكيك بوكسينج.

وحصد البطل خالد عماد فتحي وزن 80 ك مواليد 2006 مركز ثاني على مستوى الجمهورية 
كما حصد البطل محمد عبد المنعم احمد رمضان وزن 81 ك مواليد 2001 على المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

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وحصد البطل محمد فولي أبو حسيبة وزن 73 كيلو مواليد 2001 على المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

ووجه المدير الفني كابتن فولى أبو حسيبة الشكر والتقدير لمحافظ الوادى الجديد اللواء دكتور محمد سليمان الزملوط على دعم الفريق، ولمدير مديرية الشباب والرياضة بهاء شوقى على دعم الفريق والشكر والتقدير، كما وجه الشكر لمدير مركز شباب الخارجة عماد فتحي ولأعضاء مجلس إدارة مركز شباب الخارجة ورئيس مجلس الإدارة علي عبد المعطي، وكافة العاملين بالقطاع الرياضي بالوادي الجديد.

يذكر أن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح أعلن انطلاق منافسات بطولة الجمهورية للعموم للكيك بوكسينج في الصالة المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة 600 لاعب.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إن البطولة والتي انتهت فعالياتها الأربعاء جرى من خلالها اختيار عناصر المنتخب الوطني المشاركة في البطولة العربية التي تقام في الشهر المقبل.

وأكد رئيس الاتحاد أن عملية اختيار عناصر المنتخب تتم وفق الأسس الموضوعة داخل الاتحاد لتكوين منتخب قوي قادر على المنافسة في البطولة العربية من أجل حصد المراكز الأولى ولقب البطولة التي تشهد منافسات قوية بين الدول المشاركة.

وخلال منافسات البطولة عقد صبيح اجتماعًا مع مدربين الكيك بوكسينج في بطولة الجمهورية للعموم وأيضًا مع الحكام من أجل تأكيد عدد من الأمور التنظيمية في البطولة لما لها من أهمية لاختيار عناصر المنتخب.

ويستعد المنتخب الوطني للكيك بوكسينج في المشاركة في عدد من البطولات العربية والدولية خلال الموسم الجديد وهم البطولة العربية للكيك بوكسينج في العراق خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر المقبل والبطولة الدولية لأندية الكيك بوكسينج في أوزباكستان خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر المقبل وبطولة ورلد كومباكت جيمز في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر المقبل وبطولة كأس العالم الدولية للكيك بوكسينج في تركيا في شهر مايو من العام المقبل.

 

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