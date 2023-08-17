قفزة هائلة في أرباح بترومنت تتخطى حاجز الـ 200%

في نقلة نوعية لأعمالها تخطت ايرادات شركة بترومنت 10 مليارات جنية بنسبة تتجاوز 200%، قفزت فيها الأرباح إلى 200 مليون جنيه، وقد ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول اجتماع مجلس إدارة شركة بترومنت عبر الكونفرانس الذي عقده الوزير بمقر الهيئة العامة للبترول بحضور المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة.



وكشفت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية “بترومنت “ ارتفاعًا في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة تطور بلغت 38% عن المخطط أعمال الشركة تخطت فيها الأرباح حاجز 152% بقيمة تجاوزت 350 مليون جنيه.

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وتناولت القوائم المالية حجم أعمال بترومنت وتبين لأول مرة في تاريخها مبلغ 10 مليارات جنيه بحجم تعاقدات وصل 7 مليارات جنيه بنسبة تطور 200%

وأبرمت الشركة عدة اتفاقيات خلال الفترة الماضية مع عدد من الشركات الأجنبية منها شركات روسية، في مجالات التحول الرقمي، وتوريد الطاقة الشمسية.

وقد وقعت "بترومنت" اتفاقيات الصيانة الشاملة مع شركة النصر لتصنيع البترول وشركة البتروكيماويات المصرية، وشركة أسيوط لتكرير البترول، بالإضافة لاتفاقية تدريب تخصصي مع نقابة المهندسين لتأهليها إلى دخول سوق العمل.

وجاءت هذه الاتفاقيات تنفيذًا لسياسات اعتمدها المهندس طارق الملا وزير البترول، ضمن إستراتيجية الوزارة خلال الفترة الماضية.