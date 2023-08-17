تغيير رئيس البريد، شائعة تثير البلبلة بين موظفى الهيئة

تغيير رئيس هيئة البريد، أثارت شائعة تغيير رئيس هيئة البريد د. شريف فاروق وتعيين مروة عباس مدير شركة ibm فى مصر البلبلة بين موظفى هيئة البريد المصرى بعد انتشارها عبر منتديات البريد وخلال السطور التالية نستعرض كواليس انتشار تلك الشائعة.

شائعة تغيير رئيس البريد

البدايه تم نشر بوست فى صورة قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتعيين المهندسة مروة عباس رئيسة للهيئة القومية للبريد إبتداء من 21 اغسطس المقبل والترويج على انها اول امرأه تراس البريد البريد وذلك اعتمادا على ان اخر خبر للتجديد لرئيس الهيئة الحالى كان فى 24 اغسطس 2022 رغم انه تم اصدار قرار فى ابريل الماضى 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ويسرى العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة عام.

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ويضم مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عضوية كل من من المديرين بالهيئة وهم: نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المناطق، ونائب رئيس مجلس الإدارة للتحول الرقمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالي، ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



كما ضم مجلس إدارة البريد، أعضاء من ذوى الخبرة وهم: نهال كمال حسنين، ورامي أحمد عادل محمد أبو النجا، ومدحت مصطفى المدني، والدكتور خالد سرى محمود حسين صيام، والدكتورة نهى عدلي محمد عبد الرحمن، والمهندس عمر أحمد رياض الغنيمي، والدكتور محمد طارق يوسف، وعمر محمد عبد العزيز خطاب، ونيفين على فائق صبور، وممثل النقابة العامة للبريد.



ويشهد البريد في الوقت الراهن تطويرًا مستمرًّا في مختلف القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكى تصبح مراكز الخدمات البريدية المتكاملة واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقدم هيئة البريد خدماتها من خلال أكثر من 4 آلاف مكتب بريد تغطي كافة أنحاء الجمهورية كما يتم حاليا دراسة إمكانية نشر مكاتب البريد في مراكز الشباب، سواء كانت مكاتب بريد بمفهومها المعروف أو سيارات بريد متنقلة، أو الأكشاك الجديدة «Posta express» بهدف إتاحة الخدمات التي يقدمها البريد المصري لأعضاء مراكز الشباب، خاصة فئة الشباب منهم.

تاريخ البريد المصري

ويعود تأسيس البريد المصري الحديث إلى الخديوي إسماعيل حيث تأسست مؤسسة البريد المصري الحديثة من خلال شخص إيطالي في الإسكندرية اسمه كارلو ميراتى قام بإنشاء إدارة بريدية لتصدير واستلام الخطابات المتبادلة مع البلدان الأجنبية، وكان يتولى تصدير وتوزيع الرسائل نظير أجر وقام بنقل الرسائل بين القاهرة والإسكندرية من مكتبه بميدان سانت كاترين ولكن يتم الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد البريد المصري منذ عام 1865.