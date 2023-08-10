محافظ بورسعيد يتابع توزيع الكارت الذكي الموحد داخل البريد والتأمين الصحي (صور)
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال جولة موسعة، سير العمل في إجراءات استلام الكارت الموحد الذكي داخل فروع البريد المصري ومجمع هيئات التأمين الصحي الشامل، حيث تفقد محافظ بورسعيد مركز الخدمات البريدية بالديوان العام، وفرع البريد المصري بشارع طرح البحر، وهيئة البريد المصري أمام حديقة فريال، ومجمع هيئات التأمين الصحي الشامل.
رافقه خلال الجولة الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركه اي فينس، ودكتور مي فاروق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ودكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري، وعدد من الجهات التنفيذية.
واطلع محافظ بورسعيد على انتظام سير العمل في إجراءات استلام الكارت الموحد للمواطنين داخل المنافذ البريدية ومجمع هيئات التأمين الصحي الشامل، كما التقى العاملين بالمنافذ البريدية، وحرص على التعرف على كيفية التعامل مع المواطن خلال استلام الكارت الموحد، ومدى الاقبال على المنافذ البريدية للحصول على الكارت الموحد، كما استمع للمختصين في هيئة التأمين الصحي الشامل حول كيفية تعامل المواطن في التأمين الصحي الشامل من خلال الكارت الموحد الذكي، وتأكد من توافر سبل الراحة للمواطنين خلال إجراءات الحصول على الكارت الموحد.
وشهد محافظ بورسعيد استخراج الكارت الموحد ذكي للمواطنين داخل فروع هيئة البريد المصري، وذلك للاطمئنان على حصول المواطن على الكارت الموحد فى أسرع وقت واستيعابهم لكافة الإجراءات المطلوبة.
ووجه محافظ بورسعيد العاملين بالمنافذ البريدية بالتيسير على المواطنين خلال استلامهم الكارت الموحد، مع تحقيق النظام خلال سير العمل، وتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بكيفية التعامل من خلال الكارت الموحد.
جدير بالذكر، ان الكارت الموحد تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات و هيئة البريد، ويساعد على توحيد حزمة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية، ويحصل المواطن على الكارت الموحد ويقوم بفتح حساب شخصي فى هيئة البريد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، وسيكون مزودًا ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها، وسيتم بدء العمل بالكارت الموحد ببورسعيد كبداية وتجربة استرشادية سوف يتم تعميمها علي باقي المحافظات.
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