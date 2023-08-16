تسليم المرحلة الأولى من المديريات الخدمية المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تسليم المرحلة الأولى من المديريات الخدمية المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة بالمحافظة، والتي تضم ( الشباب والرياضة - الإسكان - التموين - الطب البيطري - الصحة - الزراعة)، وبدء تسكين العاملين بالمكاتب الخاصة بكل مديرية بمبنى المديريات، وإجراء التجارب النهائية لتشغيل المرافق؛ استعدادًا للانتقال الفعلي قبل نهاية الشهر الجاري.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من أعمال تسليم المقار الخاصة بكل مديرية.

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هذا فيما يتابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، بصفة دورية تجارب التشغيل للمرافق بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة شمال الخارجة؛ إستعدادًا لانتقال العاملين بالمديريات للمقر الجديد، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأكد المحافظ ضرورة التأكد من كفاءة عمل شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وسرعة الانتهاء من رصف الطريق الداخلية وأعمال اللاندسكيب.

ومن ناحية أخرى، وجه الزملوط بزراعة أشجار مثمرة ونخيل بمدخل الطريق المؤدي لمطار الخارجة بطول ١٥٠٠م، وتركيب شبكة ري مطور لضمان استدامة الزراعات. العاصمة الإدارية الجديدة في الخارجة، مقرات حكومية تكنولوجية ومبانٍ سكنية ذكية قامت محافظة الوادي الجديد بإنشاء نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة في مركز الخارجة يضم حيًا حكوميًا، به العديد المديريات الخدمية المختلفة، مثل مديريات التربية والتعليم والصحة والزراعة وغيرها، بالإضافة إلى مناطق سكنية، ومن المقرر إنشاء أبراج سكنية ذكية مزودة بكافة المرافق والوسائل التكنولوجية الحديثة.

وتبلغ مساحة محافظة الوادي الجديد 440098 كم2 بما يعادل 44% من المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية وحوالي 66% من مساحة الصحراء الغربية وهذه المساحة تشمل ثلاث واحات هي الخارجة الداخلة الفرافرة وهي خمس مراكز إدارية بالمحافظة وهم (مركز الخارجة - مركز الداخلة - مركز الفرافرة - مركز باريس - مركز بلاط) والعاصمة هي الخارجة.

وأشارت نتائج التعداد العام في 1996 إلى أن عدد السكان كان قد بلغ 141774 نسمة، كما بلغ معدل النمو السكاني 2.3%، أما في عام 2010 فقد بلغ عدد السكان (188252) نسمة متواجدون في الحضر بنسبة 50.5% وفي الريف بنسبة 49.5% من إجمالي السكان وتبلغ الكثافة السكانية 0.5 لكل واحد كم2 وفي المساحة المأهولة تبلغ 166 نسمة لكل 1 كم.

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