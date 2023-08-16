الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تسليم المرحلة الأولى من المديريات الخدمية المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد، ڤيتو

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تسليم المرحلة الأولى من المديريات الخدمية المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة بالمحافظة، والتي تضم ( الشباب والرياضة - الإسكان - التموين - الطب البيطري - الصحة - الزراعة)، وبدء تسكين العاملين بالمكاتب الخاصة بكل مديرية بمبنى المديريات، وإجراء التجارب النهائية لتشغيل المرافق؛ استعدادًا للانتقال الفعلي قبل نهاية الشهر الجاري.

  يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من أعمال تسليم المقار الخاصة بكل مديرية.   

Advertisements

 هذا فيما يتابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، بصفة دورية تجارب التشغيل للمرافق بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة شمال الخارجة؛ إستعدادًا لانتقال العاملين بالمديريات للمقر الجديد، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين. 

 وأكد المحافظ ضرورة التأكد من كفاءة عمل شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وسرعة الانتهاء من رصف الطريق الداخلية وأعمال اللاندسكيب. 

 ومن ناحية أخرى، وجه الزملوط بزراعة أشجار مثمرة ونخيل بمدخل الطريق المؤدي لمطار الخارجة بطول ١٥٠٠م، وتركيب شبكة ري مطور لضمان استدامة الزراعات.   العاصمة الإدارية الجديدة في الخارجة، مقرات حكومية تكنولوجية ومبانٍ سكنية ذكية  قامت محافظة الوادي الجديد بإنشاء نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة في مركز الخارجة يضم حيًا حكوميًا، به العديد المديريات الخدمية المختلفة، مثل مديريات التربية والتعليم والصحة والزراعة وغيرها، بالإضافة إلى مناطق سكنية، ومن المقرر إنشاء أبراج سكنية ذكية مزودة بكافة المرافق والوسائل التكنولوجية الحديثة. 

 وتبلغ مساحة محافظة الوادي الجديد 440098 كم2 بما يعادل 44% من المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية وحوالي 66% من مساحة الصحراء الغربية وهذه المساحة تشمل ثلاث واحات هي الخارجة الداخلة الفرافرة وهي خمس مراكز إدارية بالمحافظة وهم (مركز الخارجة - مركز الداخلة - مركز الفرافرة - مركز باريس - مركز بلاط) والعاصمة هي الخارجة.  

وأشارت نتائج التعداد العام في 1996 إلى أن عدد السكان كان قد بلغ 141774 نسمة، كما بلغ معدل النمو السكاني 2.3%، أما في عام 2010 فقد بلغ عدد السكان (188252) نسمة متواجدون في الحضر بنسبة 50.5% وفي الريف بنسبة 49.5% من إجمالي السكان وتبلغ الكثافة السكانية 0.5 لكل واحد كم2 وفي المساحة المأهولة تبلغ 166 نسمة لكل 1 كم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المديريات الخدمية الوادى الجديد للعاصمة الادارية الجديدة

مواد متعلقة

إخطار بالحجز الإداري لـ35 شركة متقاعسة بالوادي الجديد

شابة تنهي حياتها بحبة الغلال في الوادي الجديد

مدير تعليم الخارجة يشهد ختام فاعليات التدريب على نظام الدمج

عاصمة الثقافة المصرية تختتم أسبوعا جديدا من تدريبات "ابدأ حلمك"(صور)

إصابة 3 شباب في اصطدام دراجة نارية بسيارة بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يتفقد الممشى بقرية بغداد ويلتقي أهالي القصر

الأكثر قراءة

التموين تحدد فئتين فقط للاستبعاد من أصحاب البطاقات التموينية

3 أسباب تجبر إدارة الزمالك على بيع زيزو لـ الشباب السعودي

حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في المدارس

أول ظهور لنجلي عادل إمام بعد تصريحات مادلين طبر المسيئة لأسرة الزعيم (فيديو)

السعودية تعدم شابا أمريكيا من أصول مصرية بعد قتل والده في المملكة

الأهلي يسدد القسط الثاني لـ ميتلاند الدنماركي في صفقة انتقال إمام عاشور

متى تنطلق حملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية؟

بقرار جمهوري، إنشاء 3 كليات جديدة في جامعة بنها الأهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

وزيرة الخزانة الأمريكية تعلق على تناولها فطر الهلوسة في الصين

ألمانيا توافق على مشروع قانون يبيح زراعة واستخدام الماريجوانا

مطعم برجر شهير في الهند يتخلي عن شرائح الطماطم لهذا السبب

طبق الكنافة يثير جدلًا واسعا في الأردن، اعرف السبب وعلاقة ذلك بنتائج الثانوية العامة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-8-2023 في نهاية التعاملات

طقس الغد، تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

25 سببا تدفعك للتصدق، وأفضل أنواع الصدقات

تفسير حلم الكنافة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات والأزمات المالية

25 دعاء لقضاء الحاجة لا غنى عنها لكل إنسان

المزيد
الجريدة الرسمية