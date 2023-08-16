الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

نائب محافظ البحيرة تشهد فعاليات اليوم الثالث من القوافل الطبية المتخصصة

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة تشهد فعاليات من القوافل الطبية، فيتو

شهدت نائب محافظ البحيرة فعاليات اليوم الثالث من القوافل الطبية المتخصصة برعاية رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري تنفيذا  لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، والتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات لاسيما قطاع الصحة.

 

نائب محافظ البحيرة تشهد فعاليات اليوم الثالث من القوافل الطبية المتخصصة

وشهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، فعاليات اليوم الثالث من القوافل الطبية المتخصصة الشاملة التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري ووزارة الصحة ومحافظة البحيرة على مدار 4 أيام بمركزى ادكو وكفر الدوار.  

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وتفقدت نائب محافظ البحيرة أعمال القافلة اليوم والمقامة بمدرسة الشهيد عبده باشا عثمان الابتدائية بكنج عثمان بمركز كفر الدوار، وذلك بحضور الدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، واللواء عبد العزيز قطاطو - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، وكلا من أحمد السيد، وأحمد بركات، من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم عمر - مدير الإدارة التعليمية بكفر الدوار والنائبة راوية مختار عضو مجلس النواب

 

وقامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتفقد العيادات وصيدلية الدواء  بالقافلة، وتفاعلت مع المترددين عليها، وأكدت على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لهم، مشيرة إلى أن قرية كنج عثمان من القرى كثيفة السكان مما يحقق المستهدف من تلك القوافل.

حيث تشهد القافلة إقبالًا كبيرًا من المواطنين وسط إشادة بجهود الدولة فى التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية وإتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع.

وتقدم القافلة خدماتها المجانية فى تخصصات (العظام - الباطنة - الأطفال  - الصدرية - الجلدية - أنف وأذن وحنجرة)، ويضم الطاقم الطبي 35 فرد مابين طبيب واستشارى ومنظم، وتم الاستعانة بالكفاءات والكوادر الطبية في مختلف التخصصات الطبية، لعمل الكشوفات اللازمة وصرف العلاج والنظارات وإجراء العمليات الجراحية والإشاعات والتحاليل بالمجان.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف جهود توعية المواطنين لتحقيق المستهدف منها وتحقيق أكبر إستفادة لهم، والعمل على إيصال الخدمة العلاجية الجيدة بالمناطق المحرومة بقرى وعزب ونجوع المحافظة.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجهود اللجنة العليا برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ العديد من القوافل الطبية وتقديم الخدمات الطبية المتكاملة، كما قدمت الشكر لجميع المشاركين فى القافلة وأعضاء التحالف الوطني وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لجهودهم المبذولة والنتائج الإيجابية المحققة من تلك القوافل العلاجية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى خاصة محدودي الدخل.

ومن جانبهم، قدم أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء الشكر للدكتورة نائب المحافظ على الجهود المبذولة والتعاون الملموس وتقديم كافة أوجه الدعم لظهور القافلة بالشكل المشرف.

وأشاروا إلى أنه سوف يتم التواصل مع الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات فى المستشفيات الخاصة ببنك الشفاء المصري، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال القافلة، من خلال التنسيق بين اللجنة العليا للاستغاثات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، كما سيتم تنظيم قوافل مماثلة بمحافظة البحيرة خلال الفترة القادمة ومن المقرر أن تختتم القوافل عملها غدًا بمركز كفر الدوار بتنظيم قافلة رمد لخدمة مرضى العيون بنطاق المركز.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد انطلقت أول أمس الاثنين الموافق 14 أغسطس أولى فاعليات القوافل الطبية المتخصصة الشاملة بمركز ادكو، وتم تنظيم قافلتين على مدار يومين فى مختلف التخصصات، أسفرت عن الكشف على 2000 مواطن، ويستهدف بنك الشفاء المصري خدمة 5000 حالة بنطاق المركزين وسيتم إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية والإشاعات والتحاليل خلال تلك القوافل بالمجان.

 

 

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