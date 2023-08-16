السعودية تعدم شابا أمريكيا من أصول مصرية بعد قتل والده في المملكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بشخص أمريكي الجنسية قتل والده بضربه بقبضة يده على وجهه عدة مرات ضربًا عنيفًا وخنقه بيديه حتى فارق الحياة.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، فإن وزارة الداخلية السعودية ذكرت في بيان لها، إن الجاني ب. ش- أمريكي الجنسية- أقدم على قتل والده- مصري الجنسية، بضربه بقبضة يده على وجهه عدة مرات ضربًا عنيفًا وخنقه بيديه حتى فارق الحياة، وتعذيبه له، والتمثيل به بعد قتله، والشروع في قتل شخص آخر، وتعاطى الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

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وبيّنت الداخلية السعودية أن الجهات الأمنية قبضت على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

ونوهت بأن ما قام به الجاني عمل محرم وجرم عظيم، سيما أنه أقدم على قتل والده بهذه الشناعة والفظاعة، وفعله دليل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه مما يقتضي تغليظ العقوبة في حقه ليحصل على الجزاء الرادع الذي يقي من شره؛ فقد تم الحكم بقتله تعزيرًا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.