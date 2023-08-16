الأربعاء 16 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

شمس الكويتية تطرح أغنيتها الجديدة "عايزة بحر" (فيديو)

أغنية شمس الكويتية،
أغنية شمس الكويتية، فيتو

طرحت الفنانة شمس الكويتية أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان “عايزة بحر” وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية شمس الجديدة

أغنية شمس الكويتية الجديدة “عايزة بحر” من كلمات أيمن بهجت قمر  ومن ألحان خالد عز ومكس وماستر مصطفى رؤوف.

ومن جانب آخر، أكدت الفنانة شمس الكويتية  أن مشاركتها في مسلسل “سره الباتع ” الذي عرض في شهر رمضان من هذا العام  أصعب قرار أخذته في حياتها، مشيرة إلى صعوبة العمل مع المخرج خالد يوسف.

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تجربة شمس الكويتية في سره الباتع 

 

وقالت “شمس”  خلال لقائها مع “فيتو”: المشاركة في مسلسل سره الباتع أخطر قرار أخذته في حياتي، لأن  الموضوع كان صعبا للغاية، العمل مع المخرج خالد يوسف بحتاج لقوة، لأنه صعب كمخرج، ولكنه شاطر لذلك أنا استفدت من هذه التجربة بشكل كبير".

 

وعن أغنيتها الجديدة “عايزة بحر” قالت:" الأغنية باللهجة المصرية من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان وتوزيع خالد عز، وفكرتها تخص الأنثي إلي حد كبير وتتكلم عن حالة نفسية وهي الانعزال والاحتياج إلى البحر.

شمس الكويتية

يشار إلى أن شمس الكويتية من مواليد ٢٧ أبريل عام ١٩٨٠..ولدت في مدينة حفر الباطن لأب سعودي وأم كويتية، وعاشت لسنوات طويلة في الكويت مما جعلها تُعرف بـ (شمس الكويتية).

 

ثم انتقلت شمس للإمارات بعد زواجها، درست في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت، تعاقدت مع شركة رناد للصوتيات في عام 2000، وأصدرت أول ألبوماتها الغنائية (حبيب الورد)..

طرحت بعدها عدة ألبومات، منها (سبع مرات، مظاهرة نسائية، شمس 2007، جلسات شمس، شمس خليجي، شمس مصري)، وشاركت بالتمثيل ضيفة شرف في مسلسل (هايبرلوب)..تحرص على التفاعل المستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما أن لها أغنية شهيرة باللهجة المصرية انتقدت فيها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بعنوان (أهلا إزيك؟).

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