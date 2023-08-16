التموين: طرح كميات من السكر للبيع في البورصة السلعية

أعلنت البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع عبر الرابط

ونوهت البورصة المصرية للسلع بأن اول جلسة تداول ستكون يوم الخميس الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٣.

ويأتي ذلك بعد ان تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع أن تقوم شركات انتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة.

Advertisements

طرح القمح والذرة بالبورصة السلعية

وقال رئيس البورصة السلعية الدكتور ابراهيم عشماوى ان سلعه السكر عند طرحها ستكون السلعة الرابعه التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة.

واشار عشماوى إلى انه جاري دراسة طرح المزيد من السلع الاخري للتداول بالبورصة المصرية للسلع.

ويأتي ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والاساسية منها، وكذا العمل على اتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية، اضافة الي ضبط اسواق السلع واستقرار اسعارها من خلال انشاء علاقة تداول مباشرة بين كلًا من المنتجين للسلع والمصنعين وكافة عناصر سلاسل الامداد.

أسعار توريد السكر

من ناحية أخرى، أعلنت شركات سكر البنجر، الدلتا - الدقهلية - النوبارية - الفيوم - السكر والصناعات التكاملية - النيل - الإسكندرية - الشرقية - القناة، برفع سعر توريد طن محصول البنجر من 600 جنيه سعر أساسي+ 275 العلاوات الاستثنائية، ليصبح السعر الشامل 1500 جنيه للطن للعروة المبكرة عند حلاوة 16%.

ويأتي ذلك بناء على ماتوصل إليه الاجتماع الذي دعا إليه مجلس المحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة والذي تم عقده بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بحضور رؤساء شركات إنتاج سكر البنجر للاتفاق على سعر توريد بنجر السكر لموسم 2023 /2024.

وتحدد الأسعار وفقا للآتي:

-1500 جنيه للتوريد من 1-2-2024 إلى 15-3-2024

-1400 جنيه للتوريد من 16-3-2024 إلى 31-3-2023

-1300 جنيه للتوريد من 1-4-2024 إلى 15-4-2024

-1200 جنيه للتوريد من 16-4-2024 إلى 30-4-2024

-1100 جنيه للتوريد من 1-5-2024 إلى نهاية الموسم

ثانيًا - سعر العلاوات

زيادة علاوة الحلاوة من 40 جنيهًا للبنط إلى 100 جنيه / طن لكل بنط حلاوة فوق 16.

زيادة علاوة النظافة من 20 جنيهًا للبنط إلى 50جنيهًا / طن عند 2 شوائب وفقًا للآتي:

حتى 2% -50 جنيهًا

من 2.15%-3%-35 جنيها

من 3.1% -4%-20 جنيها

من 4.1-5 %-10 جنيهات

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبارالمحافظات ، أخبار السياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.