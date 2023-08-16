الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة 8 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز داخل شركة نقل أموال بمدينة نصر

إصابة 8 أشخاص، فيتو
إصابة 8 أشخاص، فيتو

أصيب 8 أشخاص بحالة اختناق إثر تسريب غاز داخل إحدى شركات نقل الأموال بالحي العاشر بمنطقة مدينة نصر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تسريب غاز داخل شركة بمدينة نصر

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بتعرض بعض الأشخاص لحالة اختناق إثر تسريب غاز طبيعي داخل إحدى شركات نقل الأموال بالحي العاشر بمنطقة مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص لحالة اختناق إثر تسريب غاز طبيعي داخل إحدى شركات نقل الأموال، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وتم إصلاح مصدر التسريب، وإعادة ضخ الغاز إلى المنطقة مجددا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

جهود الحماية المدنية في التعامل مع الحرائق

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري. 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الاتوماتيكي أو التلقائى فى المبانى وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

 

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