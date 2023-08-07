آخرهم داري ياقلبي ورياح الحياة، سر تصدر أغاني حمزة نمرة التريند العربي

تصدر المطرب حمزة نمرة من جديد مؤشرات بحث جوجل ومختلف تريندات السوشيال ميديا عقب قيامه بطرح أحدث أغانيه وهي التي حملت اسم “رياح الحياة”.

أغنية رياح الحياة

وحملت أغنية رياح الحياة الطابع الدرامي الحزين كما هو الحال فى أحدث أغانيه التي قدمها للساحة العربية والتي تجذب الجمهور لأنها تدخل في ثنايا الطبائع الإنسانية وتصور ما نمر به فى حياتنا اليومية بشكل دقيق، وجاءت من كلمات محمود فروق وألحان حمزة نمرة، بتوزيع كريم عبد الوهاب.

وتقول كلمات أغنيته الجديدة في مطلعها: "تهبي يا رياح الحياة ديمًا بما لا أشتهيه.. واللي السنين مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه.. يلاقي قلبي فين دواه.. واللي أذاه أقرب ما ليه"



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ثم ينتقل حمزة ويقول فى الكوبيله الأخير: "آخرتها يا زمن عنيد كله سبق وانا الوحيد.. اللي مشيت ورا سراب.. واللي بدأت من جديد الكل شاف اللي وراه حاسبت انا ع المشاريب لوحدي كالعادة.. مش باقي غيري في المكان مش باقي حاجة من اللي كان مش باقي غير وجع زمان وهمس ذكرى في الودان"… ويبدو أن ذلك الطابع الدرامي الممتلئ بالأغنية هو أحد الأسباب وراء تصدرها التريند العربي وحصدها قرابة المليوني مشاهدة عبر يوتيوب خلال وقت قصير".

أغنية داري يا قلبي

ويبدو أن كلمة السر وراء نجاح أغنيات حمزة نمرة الأخيرة هى الأداء الدرامي.. فبشكل أو آخر أصبحت أغنياته تتشابه بجانب أغنيات تامر عاشور ورامي جمال وإيهاب توفيق الذي يغلب عليها الطابع الحزين الدرامي.. وهو ما ظهر أيضًا فى أغنيته الشهيرة التي تحمل اسم “داري يا قلبي” والتي تقول كلماتها: مالك مش باين ليه؟ قلبك تايه من مدة كبيرة.

خايف تتكلم ليه... في عيونك حيرة وحكاوي كتيرة

متغير ياما عن زمان... قافل علي قلبك البيبان

حبيت وفارقت كم مكان...عايش جواك

احساسك كل يوم يقل... وتخطي وخطوتك تذل

من كتر ما أحبطوك تمل... فين تلقى دواك

بتودع حلم كل يوم... تستفرد بيك الهموم

وكله كوم والغربة كوم... والجرح كبير…. واستطاع تلك الأغنية الدرامية من أن تقتنص 375 مليون مشاهدة وظلت على صدارة التريند العربي شهريين متتاليين..

أغنية تسمحي

كذلك أغنيته المعنونة بــ “تسمحي” والصادرة عام 2014 والتي اقتنصت 22 مليون مشاهدة .. والتي ظهر من خلالها وهو يشكي لوالدته متاعب وأهوال الحياة بشكل درامي ويقول حمزة نمرة فى مستهل الأغنية:

تسمحي لي يامّه من وقتك شوية؟

أنسى جنبك حِمل شايله تقيل عليا

وزي عادتك تسمعيني

لو بكيت.. استحمليني

يامّه زادت قسوة الأيام عليا

كل يوم بقى يشبه اليوم اللي عدّى

كلمتين مش مفهومين على دمعة شاردة

حتى لون الدنيا باهت

والمعاني ف قلبي تاهت

أغنية زهرة

وأيضا نجحت أغنية “زهرة” الذي قام بطرحها بالأسواق العربية منتصف عام 2018 بفضل طابعها الدرامي الحزين.. وتقول كلماتها:

فيه ناس كتير الشر فيها

والمظاهر بتداريها

وزهرة مش شايفة الوش الحقيقي ليه

الطيبة دي ما تغرّكيش

مهما يقول ما تصدّقيش

ده مافيش أسهل من الكلام

إنتي أصلًا مش فارقة عنده

أناني وبيفكر في نفسه

يومين وهيقول لك سلام

أغنية مع السلامة

وأيضًا ضمن أشهر أغنياته الأخيرة والتي اقتنصت نسب مشاهدات ضخمة بسبب الجو الدرامي لها هى أغنية “مع السلامة” التى طرحها حمزة نمرة عام 2014، وجاءت من كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة وبتوزيع: مصطفى نجم

تقول كلماتها: والله يا ميت خسارة.. القسوة ماهيش شطارة

لو فيكي رحمة يا دنيا.. طيب إيه الأمارة

صعبانة عليا نفسي.. مش قادر أسيبكوا وامشي

وأودّع كل حاجة.. قدام باب العمارة

يعني الذكرى الجميلة.. وسنين عُمري الطويلة

فجأة بسببك يا دنيا

وقفوا عليا بخسارة

ومع السلامة السلامة.. مضحوك علينا م الدنيا ياما

ومع السلامة السلامة.. دنيا غريبة ومفرّقانا

أغنية معلش

وعلى رأس أغاني حمزة نمرة الدرامية الحزينة نجد أغنية “معلش” التي طرحها ضمن أغنيات ألبوم مولود سنة 80.. وتقول كلماتها:

أنا كان ناقصنى كتير علام

مع دنيا طلعت مش تمام

تدوسنى قال معلش قوم

شكرًا اوى ملهوش لزوم

معلش هعمل بيها ايه

لا تشيل وجع ولا بتداويه

مبقتش بتحوق خلاص

ولا ناس بتسمع م الأساس

والكل متعلم عليه..

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