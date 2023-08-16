المقاولون العرب يكرم الجوهري قبل الرحيل، واللاعب يرد برساله مؤثرة

حرصت ادارة نادي المقاولون العرب ممثلة في المهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن شوقي غريب على إقامة حفل تكريم للاعب يوسف الجوهري عقب انتهاء مران الأمس بعد موافقة النادي على رحيل اللاعب للنادي المصري .

وكان التكريم بمثابة لفتة طيبة من إدارة النادي والجهاز الفني ورسالة قوية في الوسط الرياضي انه ليس شرطا ان يكون هناك خلاف في الانتقال من ناد إلى ناد.



Advertisements

يوسف الجوهري ابن قطاع الناشئين في نادي المقاولون العرب تحدث وقال إنه فخور بأنه أحد أبناء تلك القلعة العريقه موجها الشكر للجهاز وزملائه اللاعبين متمنيا لهم التوفيق.



وفي نفس الوقت تحدث المهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق مؤكدا على أن النادي لا يقف أمام مصلحة أبنائه مطالبا إياه بأن يكون التزامه في ناديه الجديد انعكاس لكل من يتخرج من نادي المقاولون العرب، وفي نفس الوقت وجه الكابتن شوقي غريب الشكر ليوسف الجوهري والروح التي ابداها متمنيا له التوفيق في المرحله المقبله مؤكدا له ان باب المقاولون العرب سيظل مفتوحا له وقتما يريد العوده.

ولم يكتف يوسف الجوهري بالكلمات التي القاها وإنما وجه رسالة مؤثرة لزملائه على (جروب اللاعبين ) جاء نصها كالتالي: (..شكرا لكم علي وقفتكم جمبي..النادي والجهاز واللعيبه....انتم انضف ناس تعاملت معها وربنا يكرمكم وتعملوا موسم احسن من اللي فات...وبشكر ابويا الكابتن شوقي غريب علي وقفته جمبي في كل فتره في حياتي والجهاز الفني كله....محدش اتاخر عني في حاجه ولو كان فيه تقصير فهو مني...وانتم كلكم اخواتي الكبار ومش عاوز حد يكون زعلان مني في حاجه سواء كبير او صغير وربنا يكرم واشوفكم علي خير )



شوقي غريب يرد على رسالة يوسف الجوهري

ورد الكابتن شوقي غريب علي رسالة الجوهري برسالة مؤثرة جاء نصها كالتالي: (والله يا يوسف المفروض إننا اللي نشكرك على روحك وحبك للنادي وفعلا أنت زي ولادي وباسم الجهاز اذا كان هناك تقصير في حقك فتقبل عذرنا وسيظل نادي المقاولون العرب هو بيتك الاول مفتوح لك دائما ).



وعلي الجانب الاخر يواصل فريق المقاولون العرب تدريباته علي فترتين ضمن معسكر الاعداد للموسم الجديد.