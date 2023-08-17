بعد هجوم بلوجر عليه، علاء مرسي لـ"فيتو": أنا رديت عليه بس معرفش مين دا

علاء مرسي، يقضي الكثير من الجمهور حول العالم حاليًا معظم أوقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف أشكالها وأنواعها، وفي ظل هذا كان من الطبيعي أن تشهد المهن تطورًا كبيرًا على رأسها مهنة الناقد الفني الذي استبدل قلمه المعتاد بكاميرا الموبايل أو الكاميرا الاحترافية.

وفي ظل غياب القوانين الحاكمة والمنظمة للمهن عبر الفضاء الإلكتروني، لم يعد الأمر مستحيلًا لكل شخص أن يتحول لناقد فني، وأن يبدي رأيه بمنتهى الحرية في كل ما يراه على الشاشات، سواء على الشاشة الصغيرة أو شاشة السينما، وأن يستخدم ما يحلو له من كلمات لوصف الأعمال الفنية والفنانين المشاركين بها بدون الخوف من الرقابة وإن لم يكن هناك رقابة ذاتية فلا حدود للنقد كما يفعل بعض البلوجرز وقد يصل الأمر أحيانًا إلى السب والاعتماد على السخرية من الأعمال الفنية وأصحابها.

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وهو ما حدث مؤخرًا من قبل أحد البلوجرز حيث هاجم أحد الأفلام التي تم طرحها مؤخرًا في السينمات وانتقد أبطالها بطريقة لاذعة واتهمهم بأنهم لا يتقبلون النقد، ووصف الفيلم بأنه فيلم ضعيف من وجهة نظره.

ومن جانبه، تصدر الفنان علاء مرسي خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل بعدما كشف تعرضه للهجوم هو ومحمد هنيدي بسبب فيلم مرعي البريمو من قبل أحد صناعي المحتوي.

وقال علاء مرسي في تصريحات تلفيزيونية:" في هجوم شديد علي الفيلم بشكل أوفر في فيلم ممكن نسبة الهجوم عليه عن نسبة المدح الهجومن من لأستاذة النقاد أنا أقبله انقد مش الهجوم أما الهجوم والإساءة والشتيمة في ولد قاعد علي الفيس بوك مش عارف وبشوفه في مهرجانات للأسف الواد دا شتمني أنا وهنيدي بالأم والأب تقريبا وشتم سعيد حامد بالأب والأم.

الهجوم علي صناع فيلم مرعي البريمو

تصريحات علاء مرسي أثارت جدلا كبير حيث أن قال البعض أن علاء مرسي يقصد بحديثه عن صانع محتوي بعينه شهير.

وأكد علاء مرسي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه لايعرف صانع المحتوي الذي ربط اسمه الجمهور بالأزمة موضحا:" أنا معرفوش أصلا هو مين دا أنا لما اتكلمت اتكلمت علي ولد قاعد علي الفيس بوك شفته شتم بس ماعرفش مين دا بس الناس قايلة اسم معين هل دا اللي شتم انا معرفوش ".

و أضاف “مرسي":" أنا مش عارف يعني أيه بلوجر يعني أيه بلوجر أيه المعني الحرفي لكلمة بلوجر وأنا دخلت علي صفحة البلوجر اللي الناس قالت عليه ولقيت محتواه مش مهم".

أبرز الأفلام السينمائية

وتتنافس في شباك التذاكر خلال الفترة الحالية مجموعة من الأعمال، أبرزها فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان ونيللي كريم، فيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، فيلم بيت الروبي، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، فيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي.