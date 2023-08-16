الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

أحمد عادل عبد المنعم يجدد تعاقده مع الإسماعيلي

احمد عادل عبد المنعم،
احمد عادل عبد المنعم، فيتو

نجحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلى بالتنسيق مع اللجنة الفنية، فى تمديد تعاقد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وجدد أحمد عادل عقده لمدة موسمين وذلك بعد تسوية كافة مستحقاته المالية المتأخرة بسحب ما أعلن النادي في بيان رسمي.

فى سياق آخر، يواجه فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال غدا الخميس، منتخب اليمن فى مباراة ودية خلال فترة الإعداد التى يجريها الدراويش استعدادا للموسم الجديد.

ويستغل إيهاب جلال هذه المباراة لتجربة العديد من اللاعبين لحسم موقفهم، سواء بالبقاء أو الرحيل، وتجربة أيضا بعد الناشئين الذى قام بتصعيدهم لتدريبات الفريق الأول.

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وقام إيهاب جلال بتصعيد أكثر من لاعب من القطاع للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، لمنحهم فرصة إثبات النفس للاعتماد على بعضهم في الموسم الجديد.


وجه باهر المحمدي، قائد النادي الإسماعيلي السابق، رسالة مؤثرة إلى جماهير الدراويش، وذلك بعد انضمامه رسميا إلى صفوف المصري البورسعيدي.

رسالة باهر المحمدي إلى جماهير الإسماعيلي 

ونشر باهر المحمدي عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: 

بوست وداع لجمهوري الحبيب جمهور الدراويش جمهوري واهلي واحبتي والداعم الأول لي في كل الأحيان منذ ظهوري الأول وحتى الٱن تشرفت من بوابة النادي الإسماعيلي العظيم أن أكون ثاني اصغر قائد في تاريخ النادي الحبيب بعد الأسطورة الكابتن حازم رحمة الله عليه ومن بوابة هذا النادي تشرفت وان ارتديت قميص منتخب بلدي في كل أعماره في الناشئين والمنتخب الوطني الأول منذ عام ٢٠١٨ وهذا شرف عظيم من بوابة هذا النادي العظيم كل الخير حل لي حينما هتفت باسمي الجماهير وارتجت المدينة بالهتاف وحينما وجدت نفسي بين احضان مدينة بأكملها محمولًا على الأكتاف وهذا ليس بجديد علي جمهور يتنفس كرة القدم منذ مائة عام ويعلم الله الكريم انني لم أبخل علي النادي طيلة حياتي بنقطة عرق واحدة كنت أتحامل على اصاباتي بالشهر والاثنين والعب وتركت مستحقاتي مروه واثنين وخمسه وسبعه من اجل النادي وكنت اتعامل مع غرفة خلع الملابس انها سر حربي لم  افشي بسر زميل لي في الاعلام او اي شيء  من اجل استقرار النادي فقط لا غير تحملت مالا يتحمله الكثير والكثير من اجل النادي اكتب هذا البيان وعيني تمتلئ بالدموع واتذكر كل شيء على مدار عشرات السنوات منذ تواجدي ناشئ بقطاع الناشئين فضلت ان يستفاد بي النادي الٱن لحل مشاكل زملائي بالفريق واصبحت اليوم لاعبًا لـ النادي المصري البورسعيدي الكبير وهذا شرف لي وتجربه جديدة اتمني الله فيها التوفيق مع هذا النادي الكبير والي اللقاء جمهور الاسماعيلي العظيم ودائمًا ما سأقولها مراراّ وتكرارًا ( الدراويش في القلب ).

قيمة صفقة باهر المحمدي

وأنهى المصري البورسعيدي صفقة باهر المحمدي مقابل 20 مليون جنيه بعد الاتفاق بين الناديين حيث يعد هذا المبلغ حلا لأزمة الإسماعيلي المادية الحالية والتي انتهت إلى وقف القيد.

 

 

المصري يضم باهر المحمدي مقابل 20 مليون جنيه

باهر المحمدي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الإسماعيلي بعد انتقاله للمصري

 

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النادى الإسماعيلى احمد عادل عبد المنعم الاسماعيلي إيهاب جلال

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