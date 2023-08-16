الأربعاء 16 أغسطس 2023
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أخبار مصر

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل بالقوات المسلحة

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، فيتو

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير / الدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2024.

 

الشروط العامة للقبول

 

أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح، وأن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي ( كشف الهيئة ) وفقا ًلتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول.

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والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة ( فترة التكليف )، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزى العسكري المعمول به بالقوات المسلحة، ولا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.

ويشترط  للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير أن لا يزيد السن عن 34 سنة فى 1/1/2024 , وأن لا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة فى 1/1/2024، وأن لا يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه , وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

 

 مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف

 

يصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام فآخر بحد أقصى أربعة أعوام، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدني لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

 

علمًا بأنه سيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة (فرع الاحتياط والمكلفين) بكوبرى القبة اعتبارا من يوم السبت الموافق 19/08/2023 ولمدة شهر.

 

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg) , وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحًا حتى (5) مساءًا عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم ( 22617788 /02).

 

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الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الأطباء البشريين

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