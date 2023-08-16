الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة عامل بطلق ناري في ظروف غامضة بمنشأة القناطر

إصابة عامل، فيتو
إصابة عامل، فيتو

أصيب عامل من قرية أبو غالب بمنشأة القناطر بطلق ناري فى ظروف غامضة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

 

إصابة عامل بطلق ناري بمنشأة القناطر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بسماع دوي إطلاق نار بقرية أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين إصابة عامل بطلق ناري فى ظروف غامضة وحالته حرجة، وتم نقل المصاب الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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عقوبة الشروع في القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

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