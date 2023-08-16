الأربعاء 16 أغسطس 2023
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سياسة

الأنبا إسحق يدشن مذابح كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطما

ايبارشية طما، فيتو
ايبارشية طما، فيتو

 

دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مذابح بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بساحل طما البحري التابعة لإيبارشية طما.

تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين مذبح على اسم السيدة العذراء مريم ومذبح على اسم الشهيد مار مينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم (الجديدة بالدور الثاني)، كما دشن نيافته المذبح الرئيس للكنيسة على اسم رئيس الملائكة ميخائيل وأيضًا مذبح جانبي على اسم القديسين مكسيموس ودماديوس، إلى جانب عدد من أواني الخدمة.

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تلا التدشين صلوات القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة والشعب.

البابا تواضروس يلتقي أعضاء هيئة تدريس إكليريكية الإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية، أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية. 

العناصر الأساسية لاكليريكية الإسكندرية 
 

  وألقى الأب القمص أندراوس متى وكيل الكلية في بداية اللقاء، كلمة عرض خلالها تقييمًا للسنة الدراسية المنتهية، وما تم إنجازه فيها والذي كان من أبرزها وصول عدد أعضاء هيئة التدريس إلى ٥٨ عضو إلى جانب العناصر الأساسية للكلية وهي: 
- البنية التحتية.   
- الطالب.
- المناهج.
- أعضاء هيئة التدريس.

وأدار قداسة البابا تواضروس الثاني حوارًا مع أعضاء هيئة التدريس تضمن مقترحاتهم، بخصوص تطوير منظومة الكلية، منها بينها آليات اكتشاف مواهب وقدرات الطلبة وكيفية الاستفادة منها.

بعدها كرم قداسة البابا تواضروس الثاني أعضاء الهيكل الإداري للكلية وأعضاء هيئة التدريس في كل قسم من أقسام الكلية.
  
ثم عرضت المهندسة مارينا مشروع عمل الموقع الإلكتروني الخاص بالكلية الاكليريكية وتطويره وتصميمه حسب احتياجات العصر.

وفي ختام اللقاء ألقى قداسة البابا تواضروس كلمة بعنوان "الإسكندرية نموذجًا" أشار خلالها إلى أن الإسكندرية تتميز دائمًا بقدرتها على تطبيق نماذج رائدة في العديد من المجالات الخدمية، والاستفادة من التكنولوچيا، سواء على مستوى التعليم أو الإدارة.

وأشاد قداسة البابا تواضروس بـ "إكليريكية الإسكندرية" ليس فقط لأنها تقدم نموذجًا متطورًا في التدريس والتعليم، وإنما لأنها تعد الأقدم بين الكليات الإكليريكية.
ولخص دور أعضاء هيئة التدريس وعمله في النقاط الاتية:
١- تقديس الذات: حيث أن التعليم ليس بالمحاضرات والتعليم والإلقاء فقط وإنما بالأولى بالقدوة والنموذج.

٢- تقديس الوقت: فأوقات الدراسة والبحث والتحصيل وتسليم المناهج هي أوقات مقدسة "مُفْتَدِينَ الْوَقْتَ لأَنَّ الأَيَّامَ شِرِّيرَةٌ" (أف ٥: ١٦) فالوقت أغلى شيء يقدمه الإنسان للآخر.

٣- تقديس النفوس: روحانية التعليم واتضاع البحث وروحانية اكتشاف والتقاط المواهب والكوادر والقادة وهو أهم أستثمار روحي للأشخاص.

٤- تقديس التعليم: الفرق بين الإيداع والإبداع نقطة ولكنها تعني الكثير، لذا يجب الاعتماد دومًا على طريقة الإبداع وليس الإيداع. فالإيداع هو التعليم البنكي والقهري أما الإبداع فهو تعليم الحرية والتفكير والتجديد والتطوير.

حضر اللقاء الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

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الأنبا إسحق كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ساحل طما أسقف طما إيبارشية طما

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