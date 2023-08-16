الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

وصول البعثات المشاركة بكأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني

وصول بعثات كأس الفراعنة،
وصول بعثات كأس الفراعنة، فيتو

وصلت إلى القاهرة، البعثات المشاركة ببطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني "رجال وسيدات"، والمقرر إقامتها على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 18 وحتى 20 أغسطس الجاري.

وصول بعثات كأس الفراعنة 

وحرص مسؤولو الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين على توفير كافة سبل الراحة والأمان لضيوف مصر واستقبالهم بالشكل الذي يليق باسم وسمعة وعراقة أم الدنيا.

ويشارك في البطولة 12 دولة وهي "مصر البلد المضيف وأذربيجان والهند والمغرب والأردن وقطر وتونس وأرمينيا وجيورجيا وتايوان وكرواتيا ولبنان".

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وقال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إن مصر تحظى بثقة كبيرة من الاتحاد الدولي للعبة وهو ما ظهر مؤخرا فى تنظيم البطولات الدولية الكبرى.

وأضاف أمين أن النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبرى على مستوى العالم.

وتابع أن بطولة الفراعنة الدولية تطور شكلها مع كل نسخة جديدة يتم تنظيمها، حتى باتت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها.

واختتم أمين أن بطولة الفراعنة تعتبر حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر لشباب وشابات مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين على مستوى العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية.

 

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