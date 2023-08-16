الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

بقيادة علاء عبد العال، الجونة يكشف تشكيل الجهاز الفني قبل الموسم الجديد

الجهاز الفني للجونة،
الجهاز الفني للجونة، فيتو

كشف نادي الجونة عن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علاء عبد العال المدير الفني قبل بداية الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وضم الجهاز الفني المعاون لعلاء عبد العال ؛ محمد عدلي مدرب عام ومجدي سعد مدرب مساعد وممدوح إبراهيم مدرب حراس مرمى وأحمد عبد اللطيف مدرب أحمال وعمرو جمال مساعد مدرب أحمال وأحمد ميمي محلل أداء.

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أعلن نادي الجونة، الصفقتين السادسة والسابعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز. 

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وأتم الجونة تعاقده مع المدافع عبد الله هاشم "عبادي"، لاعب شبان قنا وحسن الحطاب حارس مرمى شبان قنا والمقاولون السابق.

وانضم عبادي والحطاب بذلك لصفقات الجونة الأخرى، التي تم إعلانها بشكل رسمي، وهي: الحارس أحمد مسعود ومحمد الصباحي المنضم من سموحة، وحسام الصانع وخالد مصطفى لاعبا البنك الأهلي، وأليو جاتا القادم من بترول أسيوط.

وتأهل نادي الجونة للدوري الممتاز بعد تصدر مجموعة الصعيد، وتأهل زد بعد تصدر قمة مجموعة القاهرة والقناة، كما تأهل بلدية المحلة بعد تصدر قمة مجموعة بحري.

ومن المنتظر أن يبدأ علاء عبد العال مهمته مع فريق الجونة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

وكان علاء عبد العال رحل عن تدريب فريق الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية حيث نجح في قيادة الفريق فى الاستمرار في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

سر تعاقد علاء عبد العال مع الجونة

 

وعلمت فيتو أن سر تعاقد علاء عبد العال مع الجونة يعود إلى رفضه الاستمرار في قيادة فريق الداخلية في مباراة الأهلي بدور الـ16 لبطولة كأس مصر وذلك نظرا لرحيل معظم لاعبي الفريق بعد انتهاء فترة اعارتهم مع الفريق العسكري لذلك فضل علاء عبد العال الرحيل عن الداخلية والتعاقد مع الجونة خوفا من تعرضه لهزيمة كبيرة أمام الأهلي فى كأس مصر.

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الجونة علاء عبد العال الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز محمد عدلي

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