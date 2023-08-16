الأربعاء 16 أغسطس 2023
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سياسة

الأغلبية البرلمانية: مُستعدون لترجمة توجيهات الرئيس بشأن مخرجات الحوار الوطنى

ترحيب برلماني بتوجيه
ترحيب برلماني بتوجيه الرئيس بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بمثابة تأكيد على حرص الدولة على خلق حالة وطنية متفردة في بناء الوطن يتشارك في ترسيخها كافة أبنائه.

مخرجات الحوار الوطني 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تأني أيضًا كالتزام صريح من الرئيس بعهوده بالموافقة على أية مخرجات منذ الوهلة الأولى لاطلاق الحوار، مؤكدا أن قرار الرئيس خلق حالة ارتياح وحماس كبيرة لدى المشاركين.

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الحوار الوطني صنع تاريخا للدولة المصرية 

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تصنع تاريخًا جديدًا يليق بجمهوريتها الجديدة بمعالمها الرحبة، ويتماشى مع قيادة سياسية حكيمة تسعى لتوحيد الصف وتعزيز البناء الداخلي.

تتويج جهود الحوار الوطني بالمخرجات القابلة للتنفيذ

 

وتوجه الأمين العام لحزب مستقبل وطن، بالتهنئة لمجلس أمناء الحوار الوطني، وكافة المقررين والمشاركين على تتويج جهودهم بهذا القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوجيه بتنفيذ كافة المخرجات في كافة الملفات التي تم تناولها خلال الجلسات المختلفة.

 

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بمجلس النواب 

وقال أشرف رشاد: "نحن على أتم الاستعداد كأغلبية داخل مجلس النواب على تلقي أية تعديلات مطلوبة والعمل على إنجازها بما يتوافق مع كافة الرؤى".

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تكليفات قوية من السيسي بشأن مُخرجات الحوار الوطني

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي أكد استلامه لبعض مخرجات الحوار الوطني وإحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها، وتقديم ما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

 

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