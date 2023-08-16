طارق العوضي يوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية بعد استجابته لمخرجات الحوار الوطني
وجه المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، رسالة إلى رئيس الجمهورية بعد رده على ما وصل إلى مؤسسة الرئاسة، من مخرجات الحوار الوطني في محاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الإفراج عن كل المحبوسين
وقال العوضي:" الإفراج عن كل المحبوسين في قضايا رأي، وكل من لم تتلوث أياديهم بدماء هو أول مطلب يجب تنفيذه، مصر في حاجة إلى القضاء على الانقسام ونبذ خطاب الكراهية، وشعبنا بحاجة إلى رسالة طمأنة عملية".
وأضاف:" سيادة الرئيس ننتظر تلك الرسالة وينتظرها معنا شعبنا الذي تحمل كثيرا، ونحن نثق أنكم ستفعلون ذلك في القريب العاجل جدًا".
رسالة الرئيس إلى الحوار الوطني
وكانت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، نشرت رسالة الرئيس على ما وصله من مخرجات الحوار الوطني وقال فيها:" تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.