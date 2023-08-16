تامر عاشور يطرح أغنيته الجديدة "عديت" (فيديو)

طرح الفنان تامر عاشور منذ قليل أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “عديت" وذلك على منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية تامر عاشور الجديدة

أغنية عديت لتامر عاشور من كلمات تامر حسين ومن ألحان غريب وتوزيع الموزع الموسيقي تميم.

و من جانب آخر، أحيا الفنان تامر عاشور مؤخرًا حفلًا غنائيًّا كبيرًا في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين وشهد الحفل إقبالا كبير.

تفاصيل ألبوم تامر عاشور الجديد

واقترب الفنان تامر عاشور من الانتهاء من اختيارات معظم أغاني ألبومه الجديد، كما انتهى أيضا من تنفيذ بعض أغاني الألبوم.

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ويتعاون تامر عاشور في ألبومه الجديد المقرر عرضه قريبا مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، ومن أبرزهم محمد خلف وأحمد المالكي وأحمد عبد السلام وسامح كريم وغيرهم.

مهرجان العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

كما تشهد الفعاليات أيضًا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضًا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.