الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

"فيتو" ترصد لقطات من حفل تامر عاشور في العلمين الجديدة (فيديو وصور)

حفل تامر عاشور في
حفل تامر عاشور في مدينة العلمين، فيتو

أحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا كبيرا في مدينة العلمين الجديدة  أمس السبت، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا.

حفل تامر عاشور في مدينة العلمين 

وحصلت “فيتو” على مقطع فيديو وصور خاصة من  حفل تامر عاشور في العلمين الجديدة، والذي شهد إقبالا كبيرا.

حفل تامر عاشور، فيتو 

وقدم تامر عاشور خلال حفله بمدينة العلمين الجديدة باقة من أغانيه الشهيرة، ومن أبرزها “كلموها عني”، و"ذكريات كدابة"، و"محظوظ"، وغيرها.

 

ألبوم تامر عاشور 

ويستعد المطرب تامر عاشور خلال الفترة المقبلة لطرح أحدث ألبوماته الغنائية ليجدد نشاطه الفني، بعد طرحه في وقت سابق من ألبومه الأخير “تيجي نتراهن”.

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حفل تامر عاشور، فيتو 

تفاصيل ألبوم تامر عاشور الجديد 

واقترب الفنان تامر عاشور  من  الانتهاء من اختيارات  معظم أغاني ألبومه الجديد، كما انتهى أيضا من تنفيذ بعض أغاني الألبوم. 

ويتعاون تامر عاشور في ألبومه الجديد المقرر عرضه قريبا مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، ومن أبرزهم محمد خلف وأحمد المالكي وأحمد عبد السلام وسامح كريم وغيرهم.

مهرجان العلمين 

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

حفل تامر عاشور في مدينة العلمين، فيتو 

كما تشهد الفعاليات أيضًا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

حفل تامر عاشور في مدينة العلمين، فيتو 

وتتضمن الفعاليات أيضًا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

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