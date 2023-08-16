عودة صالون الإقليم الثقافي وتشغيل نوادي التكنولوجيا بالوادي الجديد

وجه الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بتشجيع المواهب الأدبية الشابة، وعودة صالون الإقليم الثقافي، وتشغيل نوادي التكنولوجيا، وذلك لإحداث تغير نوعي في الأنشطة المقدمة، بعاصمة الثقافة المصرية محافظة الوادي الجديد، وأيضا استمرار معرض الكتاب وسينما القرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، مع مديري العموم لفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، ومديري القصور ومديري الإدارات بالإقليم، وذلك لمناقشة آليات العمل الثقافي الجديدة والخطة المستقبلية للنهوض بالعملية الثقافية وتحقيق العدالة الثقافية والفكرية، وتذليل أي عقبات تعوق العمل الثقافي.

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واستعرض نبيل خلال الاجتماع جدول الأعمال ومناقشته من جميع الجوانب مع الحضور ويتضمن العديد من إقامة الفعاليات الثقافية والفنية منها مشروع الألف مبدع، وذلك ضمن خطط العدالة الثقافية للمحافظات الحدودية، وأيضا المواهب وإطلاق طاقتهم الإبداعية وتحفيزهم على الإبداع والتميز، وذلك فى مجال الغناء والفن الشعبي، والإنشاد الديني وتكوين فرق لهم، وأكد أيضا على ضرورة توزيع الموارد البشرية كل فى مجال تخصصه، وأيضا نوادي الأدب وتشجيع المواهب الأدبية الشابة، وعودة صالون الإقليم الثقافي، وتشغيل نوادي التكنولوجيا، وذلك لإحداث تغير نوعي في الأنشطة المقدمة، وأيضا استمرار معرض الكتاب وسينما القرية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وإطلاق محافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، ودعم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لاكتشاف ورعاية موهوبيها.

