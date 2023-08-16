الأربعاء 16 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بشار الأسد يصدر أمرا بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط الاحتياطيين

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرأ إداريا أنهى بموجبه الاستدعاء والاحتفاظ للضباط وطلاب الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين.

 

إنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط وطلاب الضباط الاحتياطيين

وقضى الأمر بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط وطلاب الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين) وفقا لما يلي:

1- ينهى استدعاء الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتبارًا من تاريخ 1/10/2023 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 30/9/2023م ضمنا.

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2- ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارًا من تاريخ 1/10/2023م وفقًا لما يلي:

أ ــ صف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 30/9/2023 ضمنا.

ب ــ صف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين) من مواليد عام 1984 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتان فأكثر حتى تاريخ 30/9/2023 ضمنا، والتسريح لاحقا لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.

 

تسريح عسكريين وصف ضباط في 2018

وكان بشار الأسد قد أصدر أول قرار يخص تسريح عسكريين وصف ضباط في قواته في 2018، وحينها، شمل القرار أقدم دورة في قوات النظام هي "الدورة- 102" التي التحقت في الخدمة العسكرية في 2010.

وتعتبر "الدورة- 102" هي أقدم دورة والأطول خدمة في تاريخ قوات النظام لأن مدة الاحتفاظ بها بلغت نحو 9 سنوات.

وتبلغ مدة الخدمة الإلزامية في سوريا سنة ونصف السنة، بينما لا يحدد قانون خدمة العلم مدة الخدمة الاحتياطية أو سنوات الاحتفاظ.

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