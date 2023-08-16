القطار الكهربائي يخصص عربة للسيدات علي غرار المترو

القطار الكهربائي، أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائى تخصيص عربة للسيدات.

وجاء نص الإعلان الرسمى كما يلى:

“حرصا على تحقيق أفضل سبل الراحة والأمان لعملائنا من السيدات خلال رحلتهم في قطار العاصمة فقد تم تخصيص عربة محددة لهم في جميع أوقات اليوم، تخصص العربة الأولى من القطار في اتجاه محطة بدر ومحطة مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة للسيدات، بينما تخصص العربة السادسة للسيدات في الرحلات المتجهة إلى محطة عدلي منصور. ونحن نسعد بهذه الخطوة التي تأتي بناء على جهود للتنسيق بين جميع الأطراف المعنية للوصول للمستوى الأمثل من الخدمات لركابنا”.

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كما أطلقت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى، مبادرة لتحرير الاشتراكات للمترو والقطار الكهربائى من خلال الموقع الإلكترونى، للتسهيل على الركاب.

من ناحية أخرى سبق وأعلنت الشركة أسعار اشتراكات القطار الكهربائى السريع والخفيف، وتستعد وزارة النقل وهيئة الأنفاق لتشغيل القطار الكهربائى السريع بعد نجاح تشغيل القطار الكهربائى الخفيف.

ويختلف القطاران عن بعضهما البعض من حيث السرعة ومن حيث مناطق الخدمة وغيرها.

ويخدم القطار الكهربائى الخفيف مدن السلام والعاشر والمستقبل وبدر حتى العاصمة الإدارية.

ويخدم القطار السريع المدن الرئيسية المار بها،وتزيد سرعة القطار السريع عن الخفيف بمعدل يصل للضعف تقريبا، وتم اعتماد أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف.

خطوط القطار الكهربائى السريع

ويتكون القطار السريع من ثلاث خطوط بأطوال حوالي 2000 كم و60 محطة كالتالي:

- الخط الأول يمتد من العين السخنة - حدائق أكتوبر -الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 660 كم و22 محطة.

-الخط الثاني يمتد من محطة أكتوبر - الفيوم / بني سويف - مدينة ابو سمبل بطول 1400 كم غرب طريق الصعيد الصحراوى الغربى، و35 محطة.

- الخط الثالث يمتد من المحطة التبادلية مع الخط الثاني (محطة قنا) ثم يمتد شرقا حتى الغردقة ثم إلى ميناء سفاجا بطول حوالى 225 كم، عدد 3 محطات.

وكانت الهيئة القومية للأنفاق قامت منذ أسبوع بتشغيل محطات القطار الكهربائى الجديدة لخدمة ركاب قطار العاصمة، وشهد القطار ارتفاعا فى أعداد الركاب وثابت فى أسعار الاشتراكات دون تغير عن نظام المحاسبة القديم بنظام الاشتراك الشهرى للمحطات من ثلاث محطات إلى أكثر من 7 محطات.

أسعار اشتراكات القطار الكهربائى

من ناحية أخرى تبلغ أسعار الاشتراك الشهرى للقطار الكهربائى الخفيف 3 محطات 300 جنيه فقط و7 محطات بتكلفة 500 جنيه فقط وأكثر من 7 محطات 700 جنيه فى الشهر الأمر الذى يجعل تكلفة رحلة واحدة بالقطار الكهربائى أقل من 50% من ثمنها الأصلى .

على صعيد آخر بدأت الهيئة القومية للأنفاق، اليوم، إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكافة مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية) وتخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح من 30-40%، وذلك لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتأتي هذه التخفيضات في ضوء قرب بدء العام الدراسي الجديد واستعدادات الوزارات المختلفة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ولخدمة مستخدمي القطار من قاطني المدن الجديدة / شرق القاهرة.

أطوال القطار الكهربائى

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم بـ 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا بـ 12 محطة.

وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم بـ 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم بـ 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفًا جديدًا كل منها مكوَّن من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

أسعار اشتراكات القطار الكهربائى , فيتو



وفي سياق آخر قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بميني باصات (غاز طبيعي) وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس، على أن تقدم الخدمة بالمجان بهذه الميني باصات لمدة أسبوعين للمواطنين وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بالميني باصات بعد هذه الفترة (أسبوعين)، كما سيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.



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