قطار ينهي حياة شاب على مزلقان الغمراوي في بنى سويف

أنهى قطار، اليوم الأربعاء، حياة شاب أثناء عبوره قضبان السكة الحديد، على مزلقان الغمراوي ببنى سويف وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص بمزلقان الغمراوي بمدينة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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واستقبلت مستشفى بنى سويف التخصصي، جثة شاب يدعى إبراهيم محمد، 21 سنة، مقيم بقرية تزمنت الشرقية، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والانتهاء من تصاريح الدفن.