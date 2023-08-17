محمد جاب الله: المؤشر الرئيسى تخطى الـ 18050 نقطة ونستهدف مستوى تاريخى خلال أيام

بختام تعاملات حركة تداولات البورصة المصرية الأربعاء الموافق 16/8/2023، تباينت مؤشرات البورصة بختام حركة التعاملات، حيث ربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه بختام تداولات اليوم، كما صعد المؤشر الرئيسى، مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 18062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 21844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% عند مستوى 7693 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 3638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 453 نقطة.

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مؤشرات، فيتو

محمد جاب الله: وصلنا الى مستوى المقاومة الحالى عند 18050 نقطة

وقال محمد جاب الله، خبير سوق المال:" بحركة التعاملات أمس وصلنا عند النقطة 18050 واستطاعنا تخطيها الى المستوى 18062 نقطة، ويمكن القول اننا نختبر هذا المستوى ومن المفترض ان يكون المستهدف هو النقطه 18200 ومن ثم المستوى 18400".

وأضاف أن المستوى مادام فوق المستوى 17600، فاننا فى منطقة الامان الخاصة بحركة التعاملات بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية.

وتابع: هناك عدة اسهم يمكن الاشارة اليها بختام جلسه اليوم حيث ان هناك ارتفاع قى اسهم الدولية للاسمده والكيماويات ICFC بالاضافة الى ارتفاع ارباح الشركة بنسبة 33.5 %، على اساس سنوى".

أبرز أخبار اليوم بالبورصة المصرية

التزام الشركات المقيدة بالإفصاح المتزامن

تواصل البورصة المصرية جهودها لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصا منها على تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية، فقد تواصلت البورصة المصرية مع كافة الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر وذلك لضمان التزام تلك الشركات بالإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية تنفيذا للمادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.

متوسط نسبة الشركات التي قامت بالإفصاح

وفي هذا الإطار فقد بلغت متوسط نسبة الشركات التي قامت بالإفصاح المتزامن عن القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وكذلك الإفصاحات الأخرى نحو 85% من الشركات المستهدفة، وتؤكد البورصة المصرية على أهمية قيام الشركات بالتنسيق مع مراقبي الحسابات بضرورة العمل على إعداد القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وإرسالها للبورصة بشكل متزامن وفقا للقواعد المرعية، كما تشير البورصة إلى أن إغفال الشركات للإفصاح باللغة الإنجليزية قد يعرضها للخروج من دائرة اهتمام ومتابعة المؤسسات الاستثمارية الدولية، لذلك تساعد البورصة حاليا كافة الشركات التي لم تلتزم بالمادة 27 من قواعد القيد على القيام بالإفصاحات المتزامنة تحقيقا للمزيد من الشفافية ورفعا لجودة الإفصاح من الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال.