الأربعاء 16 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بحضور رامي يونس وسارة إما فريدلاند، عرض أول لفيلم "اللِد" في مهرجان عمّان

فيلم اللد، فيتو
فيلم اللد، فيتو

يشهد الفيلم الوثائقي الطويل “اللِد” للثنائي رامي يونس وسارة إما فريدلاند عرضه العالمي الأول في النسخة الرابعة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي ، حيث ينافس في مسابقة الأفلام الوثائقية العربية الطويلة، ويُعرض يوم السبت 19 أغسطس الساعة 8 مساءً في تاج سينما 6، ويوم الأحد 20 أغسطس الساعة 9 مساءً في مسرح الرينبو، ويلي العرضين مناقشة مع المخرجين.

 الإعلان التشويقي الأول لفيلم اللد 

وأطلقت  شركة  MAD Solutions  الشركة الموزعة للفيلم الإعلان التشويقي الأول للعمل عبر منصات التواصل الاجتماعي:

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قصة فيلم اللد

ويحكي الفيلم قصة مدينة اللِد التي مثلت يومًا حلقة وصل بين فلسطين والعالم؛ ماضيها وحاضرها وتخيل افتراضي لما كان من المحتمل أن يغدو مستقبلها.

الفيلم من إخراج رامي يونس وسارة إما فريدلاند ويشاركهما التأليف إياس سلمان، ويشارك روجر ووترز عضو فرقة بينك فلويد الشهيرة كمنتج منفذ للفيلم، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.

 

لمشاهدة الفيديو من هنا.

من هو رامي يونس؟

رامي يونس مخرج ومنتج وكاتب وصحفي فلسطيني من مدينة اللِد.

 يعمل الآن مقدم برنامج نشرة أخبار يومي حيث يكشف حقيقة الأخبار والمعلومات المزيفة عن المواطنين الفلسطينيين.

كان رامي محاضرًا عام 2020 في مدرسة اللاهوت بجامعة هارفارد.

عمل أيضًا كمستشار برلماني ومتحدث إعلامي للعضوة الفلسطينية الكنيست حنين زعبي

. وشارك أيضًا في تأسيس وإدارة أول معرض موسيقي فلسطيني يصل بين الموسيقى المحلية وصناعة الموسيقى عالميًا.

من هي سارة إما فريدلاند؟

سارة إما فريدلاند مخرجة ومنتجة مقيمة بنيويورك. 

عرضت أعمالها في الولايات المتحدة وخارجها وعلى قناة PBS. تم دعم أعمالها بواسطة منح وشراكات من مؤسسات جيروم وبوول نيومان وفورد وNYSCA وLABA House of Studyومركز الأبحاث الفلسطيني الأمريكي وماكدويل كولوني.

تلقت فريدلاند جائزة بوول روبيسون عام 2014 من متحف نيوارك وترشحت لجائزة New York Emmy. وهي أيضًا مدير معهد MDOCS للسرد والقصص في جامعة سكيدمور وعضو نشط في Meerkat Media Collective.

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