المقاولون يخاطب الأهلي رسميا لاستعارة عمار حمدي، وهذا موقف اللاعب

المقاولون العرب، خاطب نادي المقاولون نظيره النادي الأهلي، رسميا من أجل استعارة عمار حمدي لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، في خطابه الرسمي من إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، استعارة عمار حمدي في إطار العلاقات الودية والتاريخية التي تربط الناديين.

وينتظر نادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، رد النادي الأهلي علي الخطاب بشأن الحصول علي عمار حمدي خاصة مع رغبة اللاعب في الانضمام لنادي المقاولون العرب تمهيدا للعودة مجددا لصفوف القلعة الحمراء والانضمام لمنتخب مصر من بوابة ذئاب الجبل تحت قيادة شوقي غريب.

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عمار حمدي كان أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة الكابتن شوقي غريب الحاصل علي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي اقيمت 2019 بمصر علاوة علي تواجده مع المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020.

المقاولون يضم عمرو مرعي

وأعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التعاقد مع عمرو مرعي لاعب إنبي السابق لمدة 3 سنوات.

ووقع عمرو مرعي على عقود انتقاله في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب المدير الفني.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع عمرو مرعي، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

المقاولون يضم العربي بدر

وأعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التعاقد مع العربي بدر لاعب النادي الأهلي لمدة 3 سنوات.

ووقع العربي بدر على عقود انتقاله في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب المدير الفني.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع العربي بدر لاعب الأهلي، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

المقاولون يضم إسلام عبدالنعيم

كما أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التعاقد مع إسلام عبدالنعيم لاعب الاتحاد السكندري لمدة موسمين.

ووقع إسلام عبد النعيم على عقود انتقاله في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقى غريب المدير الفني.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع إسلام عبد النعيم، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

المقاولون يقترب من ضم ثنائي بيراميدز

وعلى صعيد متصل اقترب نادي المقاولون العرب، من ضم ثنائي بيراميدز أحمد فوزي، وعماد ميهوب، على سبيل الإعارة، استعدادا للموسم الجديد.

وتوصل مسئولو نادي المقاولون العرب إلى اتفاق مع إدارة نادي بيراميدز في إطار العلاقة الطيبة بين الناديين لتجديد إعارة أحمد فوزي، والحصول على خدمات عماد ميهوب لاعب بيراميدز والذي كان معارا لنادي إنبي.

جدير بالذكر أن نجمي بيراميدز أحمد فوزي وأحمد عاطف قطة لاعبي بيراميدز والمعارين لنادي المقاولون الموسم الماضي ظهرا بمستوى مميز تحت قيادة الكابتن شوقي غريب علاوة على تواجدهما في صفوف المنتخب الأولمبي الذي تأهل لأولمبياد باريس 2024.