رفع 3054 حالة إشغال طريق خلال حملة في 6 مراكز بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة رفع 3054 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملة مكبرة بنطاق 6 مراكز بالبحيرة تنفيذا لتعليمات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع 3054 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملة مكبرة بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

وقامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، وأسفرت الحملات عن رفع 3054 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 1917 حالة بإيتاي البارود، 622 حالة بدمنهور، 104 حالات بكفر الدوار، 235 الدلنجات، 91 حالة برشيد، 85 حالة بأبو حمص.

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وشددت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وكانت محافظة البحيرة قد أعلنت صباح اليوم عن إزالة 15 حالة تعدي على مساحة 1367 م2 بنطاق 5 مراكز بالبحيرة وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 15 حالة تعدي بنطاق 5 مراكز على مساحة 1367 م2 عبارة عن إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 550 م2 عبارة عن مباني مخالفة وأسوار طوليه وعرضيه بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية بالدلنجات و5 حالات تعدي بمساحة 412 م2 عبارة عن مباني أسوار طولية وعرضية ومباني بالطوب الأبيض والأسمنت وشدات خشبية بإيتاي البارود و4 حالات تعد بمساحة 300 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بكفر الدوار وحالة تعدي بمساحة 80 م 2 عبارة عن شدة خشبية استعدادا لعمل سملات خرسانية بالمحمودية وحالة تعدي في المهد عبارة أسوار بالطوب الابيض بدون ترخيص بمساحة 25 مترا طوليا بحوش عيسى.وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.