عبد الواحد السيد: نعتزم التقدم بشكوى ضد أحمد عيد بعد توقيعه للمصري

الزمالك ، أعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن تقديم شكوي ضد أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق فى اتحاد الكرة.

وقال عبد الواحد السيد فى تصريحات خاصة لفيتو: إن الزمالك سيتقدم بشكوى ضد اللاعب بسبب توقيعه للنادي لأنه مرتبط بعقد مع الزمالك وسنقوم بإيقاف اللاعب إلا إذا قام المصري بشراء اللاعب من نادي الزمالك.

وكشف مصدر بنادي الزمالك أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي استقر على إجراء تعديلات على لائحة الأبيض في الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعقد المدير الفني جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة في الفترة الحالية للاتفاق على بعض الأمور الإدارية خلال الفترة المقبلة ومنها تعديل لائحة الزمالك في الموسم الجديد.

ويحسم مسئولو نادي الزمالك، مستقبل لاعبي الفريق الشباب مع النادي خلال الأيام القادمة.

ويجهز أوسوريو تقريرا يتضمن فيه اللاعبين الشباب الذي يرغب فى وجودهم وعدم وجودهم لتقديمه للإدارة.

ورفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة أسامة فيصل مهاجم الفريق المعار لنادي البنك الأهلي.

وعرض الجهاز الفني على المدرب عودة أسامة فيصل من الإعارة ولكنه رفض وفضل الإبقاء علي اللاعبين المتواجدين حاليا بالفريق.

ورحل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 4 لاعبين دفعة واحدة بشكل مجاني وذلك في الميركاتو الصيفي الجاري.

ورغم حاجة الفريق لكافة اللاعبين بسبب أزمة وقف القيد إلا أن الزمالك رحل عنه كل من يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر وأحمد عيد بشكل مجاني وقال مصدر إن أحمد أيمن منصور أيضا سيرحل بشكل مجاني لصفوف المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر بسبب وقف قيد الزمالك وعدم توثيق عقده.

ورحل يوسف أسامه نبيه وسيف فاروق جعفر لنادي بيراميدز بشكل مجاني بعد فشل الزمالك في تجديد تعاقدهما.

ورحل أحمد عيد لنادي المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر بعد عدم توثيق عقده مع الزمالك.

كما أكد مصدر أن أحمد أيمن منصور اقترب من الانضمام للمصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر بعد عدم توثيق عقده مع الزمالك.

ومن ناحيته أصبح أمام مسئولي الزمالك ملف مهم وهو تجديد عقود اللاعبين الذي ينتهي تعاقدهم مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل 2023- 2024.

ويسعى مسئولو الزمالك لتجديد عقود اللاعبين في الوقت الحالي لتجنب رحيلهم بشكل مجاني في نهاية الموسم المقبل مثلما حدث مع يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر اللذين انضما لـ بيراميدز بشكل مجاني.

الأزمة المالية تقف عائقا أمام إدارة الزمالك لتجديد عقود اللاعبين وذلك في ظل أن النادي يعاني من أزمة وقف القيد بسبب الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة، والخاصة بمحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق، ومستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج المتأخرة.

ورغم أن الحديث الشاغل في الوقت الحالي هو تجديد عقد أحمد فتوح أحد أبرز اللاعبين في الزمالك والدورى المصرى إلا أن هناك 7 لاعبين أيضا تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل وهو ما نوضحه في السطور التالية.

8 لاعبين مميزين تنتهي عقودهم مع الزمالك بنهاية الموسم القادم

أحمد فتوح

محمد أشرف روقا

محمود عبد الرازق شيكابالا

محمد عواد

محمد صبحي

يوسف أوباما

محمود علاء

محمد عبد الغني

ومن ناحية أخرى يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن من أجل حل أزمة القيد المتوقفة على دفع غرامات شيكابالا وأشيمبونج وذلك من أجل إتمام الصفقات الجديدة قبل انتهاء مدة إغلاق القيد والمقرر لها يوم 15 من شهر سبتمبر المقبل.

قائمة الزمالك في الأولى

ووفقا لمصادر من داخل النادي قام الزمالك بقيد 30 لاعبا في القائمة الأولى وذلك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمود شبانة - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حاتم سكر.

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خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - حمدي علاء - يوسف إبراهيم " أوباما" - محمد حسام "بيسو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا

3 لاعبين في قائمة الانتظار

وأشارت المصادر إلى أن ادارة النادي قامت بوضع 3 لاعبين في قائمة الانتظار وفقا للائحة وهم محمد نديم حارس المرمى الشاب وأسامة فيصل مهاجم الفريق الذي كان معار للبنك الأهلي ومحمد خضري لاعب الفريق الشاب.

الراحلون من القائمة الأولى

وشددت المصادر على أن هناك أكثر من لاعب تم قيده في القائمة الأولى لاكتساب الموقف القانوني بعدم رحيلهم بدون مقابل وسيتم استبدالهم بلاعبين أخرين قبل انتهاء فترة القيد من خلال الاعارة أو البيع ويأتي على رأس قائمة هؤلاء اللاعبين سامسون ومحمود شبانه وعبد الله جمعة واللاعب الشاب محمد حسام بيسو.

قيد عبد الشافي وشيكابالا

وأوضحت المصادر أنه تم قيد اللاعب محمد عبد الشافي لرغبته في الاستمرار مع فريق لمدة موسم أخر كما تم قيد شيكابالا وعدم تفعيل البند الموجود في عقده بالاستغناء عن خدماته وذلك لرغبة النادي واللاعب في الاستمرار حتى نهاية عقده الموسم المقبل.

قيد شيكابالا في القائمة الأولى

رفض الجمعية العمومية للزمالك

على جانب آخر حسمت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، مصير الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك والتي كان من المفترض أن تعقد يوم الجمعة المقبل 18 أغسطس.

وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة أرسلت خطابا رسميا إلى نادي الزمالك يتضمن بطلان إجراءات دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي، يوم الجمعة المقبل، والتي كانت تتضمن مناقشة تعديل لائحة النادي.