الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

إزالة 15 حالة تعد بالبحيرة

مطمورة فحم مخالفة
مطمورة فحم مخالفة بالبحيرة، فيتو

أعلنت محافظة البحيرة عن إزالة مكمورة فحم على مساحة 300 مترا مربعا  بمركز كوم حماده لمخالفة الإشتراطات البيئية بالتزامن مع إستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP 27".

إزالة مكمورة فحم مخالفة بيئيا و١٥ حالة تعد بالبحيرة

 

وتواصل محافظة البحيرة جهودها لدعم المشروعات صديقة البيئة والتى تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة، وإزالة مكامير الفحم العشوائية الغير مطورة بنطاق المحافظة، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده برئاسة اللواء محسن الجندي بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بازالة مكموره فحم على مساحة 300 م غرب الرياح الناصري بقرية البريجات.

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ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات المرور الميداني على المكامير العشوائية بنطاق المحافظة ومراعاة كافة الإشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن، للحفاظ على البعد الصحي للمواطنين وتعظيم الفوائد الإقتصادية لمكامير الفحم المطورة.

كما أعلنت إزالة 15 حالة تعدي على مساحة 1367 م2  بنطاق 5 مراكز بالبحيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة، وإسترداد حقها كاملًا.  

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 15 حالة تعدي بنطاق 5 مراكز على مساحة 1367 مترا مربعا والحالات المزالة عبارة عن إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 550 م2 عبارة عن مباني مخالفة وأسوار طوليه وعرضيه بالطوب الابيض والمون الاسمنتية بالدلنجات، و5 حالات تعدي بمساحة 412 م2 عبارة عن مباني أسوار طولية وعرضية ومباني بالطوب الأبيض والأسمنت وشدات خشبية بإيتاي البارود و4 حالات تعدي بمساحة 300 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بكفر الدوار وحالة تعدي بمساحة 80 م 2 عبارة عن شدة خشبية استعدادا لعمل سملات خرسانية بالمحمودية وحالة تعدي في المهد عبارة أسوار بالطوب الابيض بدون ترخيص بمساحة 25 متر طولى بحوش عيسى.

وأكدت المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

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