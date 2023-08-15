تقارير: انخفاض الروبل يصيب روسيا بـ "لعنة أغسطس"

كشفت تقارير إعلامية عن أزمة اقتصادية عصيبة تواجهها روسيا، بسبب انخفاض قيمة الروبل.

وأكدت "تليجراف" البريطانية أن روسيا تواجه الآن انخفاضًا في العملة وتشديدًا نقديًا في الوقت نفسه، وهو وصفته صحيفة "تليجراف" البريطانية بـ"لعنة أغسطس".

أزمة العملة

وأوضحت أن أزمة العملة المتوقعة ضربت روسيا، مع انهيار عائدات الطاقة وتسبُّب الضرر البطيء لعقوبات مجموعة السبع بتآكل الأسس الاقتصادية للبلاد.

وانخفض الروبل بنسبة 40 % منذ نوفمبر، عندما أصبح واضحًا أن روسيا لم تعد قادرة على مواصلة توجيه الضربات العسكرية، في مواجهة غرب يرفض تقسيم أوكرانيا، مع وضع حد أقصى لسعر النفط لم يعتقد الكرملين أنه سيحدث.

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وتدهورت قيمة العملة أكثر منذ تمرد قائد "فاجنر" يفجيني بريجوجين.

وخلال الأسبوع الماضي، كسر الروبل رقما قياسيا، متجاوزًا لفترة وجيزة الخط النفسي عند 100 مقابل الدولار، فيما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 12 بالمائة في خطوة طارئة، يوم الثلاثاء، لكن هذه الخطوة فشلت حتى الآن في استعادة الثقة.

وتعاني روسيا الآن قيودًا شديدة في الأوضاع المالية، وانحدارًا في العملة في نفس الوقت.

وفي السياق، قال الصحفي المالي أورلون سكيم: "إنهم يتحدثون عن الأمر في كل مكان في روسيا".

كارثة داخلية

من جانبه، حذر تيم آش من "تشاتام هاوس" من أن انخفاض قيمة العملة هو كارثة داخلية، و"أوضح إشارة حتى الآن إلى أن سقف أسعار النفط والعقوبات تؤتى ثمارها".

وبسبب نفاد العملة الصعبة الصالحة للاستخدام في روسيا، أوقفت شركة "إيروفلوت" على الأقل 9 طائرات ركاب من طراز بوينج وإيرباص مع توقف مكابحها لأن شركة الطيران تعاني في الحصول على قطع غيار بتكلفة مجدية، ولم يعد بإمكانها تأمين صيانة طائراتها في الغرب.

كما حذرت مذكرة مسربة حصلت عليها شركة الطيران من خطر "انهيار المدرج" في الطقس الرطب.

وترى "تليجراف" أن موسكو في حالة يرثى لها.. ففي العالم السحري للإحصاءات الروسية وحده، نما الاقتصاد 4.9٪ في الربع الثاني، على أساس سنوي.

وتستطيع روسيا بالطبع شراء أي شيء تحتاجه حقًا من السوق السوداء العالمية، والتي يتم توجيهها في الغالب عبر تركيا أو آسيا الوسطى، علمًا بأن الصادرات الألمانية إلى كازاخستان ارتفعت بنسبة 105 بالمائة خلال العام الماضي.

أشباه الموصلات الصينية

وقد تحولت روسيا إلى أشباه الموصلات الصينية، فضلًا عن جلايات الصحون والثلاجات، لكن هذه في الغالب عبارة عن أدوات منزلية، منخفضة التقنية للغاية بالنسبة للحرب المتقدمة.. وسيستغرق الأمر سنوات لتهيئة قطع صينية للنظام الصناعي الروسي الحالي، وحتى الآن كانت الشركات الصينية مترددة في القيام بذلك.

وتحتوي الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها أو إسقاطها في أوكرانيا على رقائق أمريكية تم الحصول عليها قبل الحرب.

وحصلت روسيا على عائدات كبيرة في العام الماضي من ازدهار أسعار الطاقة والمعادن والحبوب.. ودفعت عائدات السلع فائض الحساب الجاري إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سمح لبوتين بتمويل الحرب ودعم عقد الرعاية الاجتماعية في نفس الوقت، ولكن هذا الفائض تبخر إلى حد كبير.

مبيعات الطاقة الروسية

فيما قال آش إن مبيعات الطاقة الروسية إلى أوروبا تراجعت إلى ملياري يورو (1.7 مليار جنيه إسترليني) شهريًا، من 12 مليار يورو في الشهر العام الماضي.

وقد خسرت شركة غازبروم سوق الغاز السنوي الذي تبلغ قيمته 60 مليار يورو في أوروبا.. ولا يمكن تحويل خطوط أنابيب الغاز من حقول غرب سيبيريا إلى الصين دون استثمارات ضخمة.

ولم يعد بمقدور الكرملين الاقتراض من الخارج، ويفتقر إلى سوق سندات عميقة وسائلة في الداخل.

وقد تم تجميد حوالي 330 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي بموجب عقوبات مجموعة السبع. وليست الـ260 مليار دولار المتبقية كلها سائلة أو قابلة للاستخدام. ويقدر البنك المركزي أن 253 مليار دولار من رأس المال قد غادرت البلاد منذ بدء الحرب.

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