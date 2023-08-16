أفلام عيد الأضحى تحقق ربع مليار جنيه إيرادات داخل مصر

نجحت الأفلام المصرية الأربعة التي تم عرضها في موسم عيد الأضحى 2023 في جمع إيرادات في شباك التذاكر اقتربت من ربع مليار جنيه، وحققت الأفلام المصرية الأربعة هذا الرقم داخل مصر فقط، حيث أن حصيلتها خارج مصر وبالتحديد في دور العرض الخليجية تقترب من نفس الرقم.

أفلام عيد الأضحى

وتنافس خلال موسم عيد الأضحى أربعة أفلام مصرية في السينمات، أولها فيلم “بيت الروبي” الذي احتل المركز الأول في الإيرادات، والثاني كان “تاج” الذي حقق المركز الثاني بفارق قليل جدًا عن صاحب المركز الثالث وهو فيلم “البعبع”، وفي المركز الرابع والأخير جاء فيلم “مستر إكس”.

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بيت الروبي ورقم تاريخي

احتل فيلم “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز المركز الأول ليس بين الأفلام التي تم عرضها في موسم عيد الأضحى فقط، ولكن على مستوى الأفلام المصرية بشكل عام، بعدما جمع حتى الآن إيرادات بلغت 122 مليونا و700 ألف جنيه، ليصبح الفيلم الأكثر تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

خناقة المركز الثاني

ونجح فيلم “ تاج ” في خطف المركز الثاني بإيرادات بلغت حتى الآن 45 مليونا و187 ألف جنيه، وذلك على الرغم من أنه تنازل على المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بعد أسبوعين فقط من عرضه لصالح فيلم “البعبع”، إضافة إلى أنه يحقق إيرادات هزيلة في الفترة الأخيرة، إلا أن ما جعل إيراداته كبيرة هي القفزة التي حققها في أول أسبوع عرض وجمع من خلالها إيرادات كبيرة.

وجاء في المركز الثالث “البعبع” الذي ظل يطارد “تاج” طول الموسم ليلحق به ويحقق المركز الثاني، إلا أن ضعف إيرادات السينما مؤخرًا وعدم إقبال الجمهور مثل أسبوع العيد لم يمكنه من اللحاق به وجاء في المركز الثالث بإيرادات بلغت 42 مليونا و900 ألف جنيه، بفارق قليل عن “تاج”.

ويعتبر فيلم “تاج” لتامر حسني أول إنتاج لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين في مصر والوطن العربي، وهو من تأليف وبطولة تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ويشارك تامر بطولة فيلم "تاج" كل من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، والفنانة القديرة هالة فاخر، وساندي.

فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى.

المركز الرابع

منذ بداية الموسم وفيلم “مستر اكس” يقبع في المركز الرابع بدون أي تقدم ولا حتى مناوشات مع أصحاب المراكز التي تسبقه، وحقق الفيلم على مدار فترة عرضه وحتى الآن إيرادات بلغت 30 مليونا و150 ألف جنيه.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، تأليف أحمد عبد الوهاب، قصة سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.