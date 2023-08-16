تفاصيل مشروعات تطوير مركز مارينا العلمين السياحي

تفقد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، والذى تبلغ مساحته 3600 فدان.



وأوضح الدكتور وليد عباس، أن مشروعات تطوير مركز مارينا العلمين السياحى، تأتى فى إطار حرص وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الارتقاء بمستوى المكان، والذى يقع بجوار مدينة العلمين الجديدة، والتى يتم تنفيذها على أعلى مستوى لتضاهى المدن العالمية، وفى إطار جهود الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.



وتجول معاون وزير الإسكان، بمشروعات التطوير الجارى تنفيذها، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، وتشمل، رفع كفاءة منظومة مياه الشرب (المحطات - الروافع - الخزانات الأرضية والعلوية)، والاعتماد على مياه التحلية، من خلال إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر، بطاقة 10 آلاف م3 بالمركزين الأول والثاني، بجانب رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي (البيارات الرئيسية - الخطوط الناقلة "خطوط الطرد والري")، ورفع كفاءة محطات المعالجة، وتحويلها لنظام المعالجة الثلاثية، للاستفادة من المياه المُعالجة في رى المسطحات الخضراء.



وأضاف رئيس جهاز القرى السياحية، أن مشروعات تطوير مركز مارينا العلمين السياحى، تشمل أيضًا، رفع كفاءة الطرق داخل المركز، على 3 مراحل، بنسبة إنجاز 80 %، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الموسم الحالي، ورفع كفاءة الكباري الأشد خطورة، وعددها 10 كباري بالمركز، كما تم إنشاء كوبري جديد بالمركزين الأول والثاني، وتم رفع كفاءة الجزر، والحمامات الخاصة بها.



وأشار، إلى أنه تمت دراسة عوامل النحر، وتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية خط الشاطئ، ومنها مشروع حواجز المنطقتين السادسة والسابعة، تنفيذًا لخطة الدولة فى حماية شواطئها، كما تم العمل على استحداث وتطوير أماكن ترفيهية لخدمة مرتادي المركز، بجانب العمل علي تحديث المطاعم والكافتيريات القائمة، لتحسين مستوي الخدمة لتتلاءم مع التطوير الجارى تنفيذه.

عقد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، اجتماعا مع المهندس علي حسن، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، لمتابعة سير العمل بمشروعات الصندوق، وخطط تطويره وتفعيل دوره في توفير الوحدات السكنية للمواطنين، وذلك بحضور عدد من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الصندوق.

وأوضح الدكتور وليد عباس، أن تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة سير العمل بمشروعات الصندوق، وضرورة تطويره وتفعيل دوره، للمساهمة مع الجهات الأخرى التابعة للوزارة في تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات الشرائح المتنوعة للمواطنين.

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وناقش معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، موقف المشروعات السكنية التي يتولى تنفيذها صندوق تمويل المساكن، وموقف المشروعات المشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجهًا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الهيئة والصندوق، لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ.

واستعرض المهندس علي حسن، الموقف الحالي للمشروعات التي ينفذها صندوق تمويل المساكن، وتشمل تنفيذ 32 عمارة سكنية (بها 616 وحدة سكنية بمساحات.

من الجدير بالذكر أن صندوق تمويل المساكن، التابع لوزارة الإسكان، ومنذ إنشائه، طور نحو 35 ألف وحدة سكنية، بخلاف الوحدات الإدارية والمحال التجارية.

صرح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر إعادة فتح باب التقدم من تاريخ الإعلان بالصحف، ولمدة شهرين، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام) والمرموز لها بالحرف "ب " نقلًا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، ومساحة 21.83 فدان، نقلًا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، والمرموز لها بالحرف " و"، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم الانتهاء قريبا من تنفيذ 4704 وحدات سكنية، بالمرحلة الثانية لسكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من موقع العمل من مسئولي الوزارة، بهدف سرعة الانتهاء من الوحدات، والتأكد من جودة التنفيذ.