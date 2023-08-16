قصر ثقافة الإسماعيلية ينظم محاضرة بعنوان الطفل بنية المجتمع (صور)

نظم قصر ثقافة الإسماعيلية، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، الموجهة لرواد القصر وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.





الطفل بنية المجتمع

وشملت تلك الفعاليات التي نظمها قصر ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان "الطفل بنية المجتمع" ضمن نشاط الثقافة العامة للشباب حاضرت فيها الدكتورة ماجدة عطا نائب رئيس تحرير جريدة القناة الأسبق.



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جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

اكتشاف المهارات الذاتية

وتناولت المحاضرة الحديث مع الشباب من طلاب المرحلة الإعدادية عن كيفية التعرف علي مهاراتهم ونقاط القوه والوعي وتنميتها في صالح البناء النفسي والمجتمعي، وعلاقة هذا البناء برؤية التنميه المستدامة لفرص تنميه للأجيال القادمه بما هو متاح مع التغيرات المجتمعيه والمناخيه، بهدف بناء مجتمعي علي أسس قيميه وتنمية مهارات وكيفية وضع خطط استراتيجيه لجودة الحياه لهم وللعلاقات المحيطه.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

حوار مفتوح مع النشء

كما شهدت الفعاليات عدد من المناقشات في السماع لوجهات نظرهم ورصد تصوراتهم لكيفية بناء مجتمعاتهم بفكرهم ووفق احتياجاتهم، وجاءت استجاباتهم المبدعه في ثراء الندوه وان يصلوا للمس اهدافهم ووضع تصور مستقبلي في خطوط عريضه يهتدوا بها لبناء الطريق من خلال التطلع والاطلاع علي ثقافات مختلفه.



بالإضافه لأهمية دمج مخططاتهم في الحياه برؤية التنميه المستدامه لبناء مجتمع مستقبلي لهم.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

وكانت قد نظمت مكتبة أبو صوير الثقافية محاضرة بعنوان (حضارة مصر القديمة وضفاف النيل) ضمن نشاط الثقافة العامة بالموقع، وحاضر فيها (أحمد حليم) مدير الوعي الأثري بمنطقة آثار الاسماعيلية، وذلك بالإدارة الزراعية بأبوصوير.

وتحدث المحاضر في بعض النقاط اهمها الحضارة المصرية القديمة أقدم حضارات الدنيا، الآثار المصرية القديمة تمثل ثلث آثار العالم القديم، كيفية الحفاظ على الآثار وضرورة تنظيم رحلات عمالية ومدرسية لزيارة الأماكن الآثرية، كلنا نعتبر سفراء للحديث عن الحضارة المصرية ويجب أن نقدم صورة جيدة عن بلادنا لضيوفنا من السائحين، المخاطر التي تنجم عن الحفر والتنقيب غير الشرعي وغير القانوني عن الآثار، العقوبات القانونية المغلظة التي تواجه تهريب الآثار.

التنمر في الأسرة والمدرسة

كما نظمت مكتبة القصاصين الثقافية محاضرة بعنوان التنمر فى الأسرة والمدرسة والمجتمع وكيفية التعامل معه ضمن نشاط مكتبة القصاصين القى المحاضرة محمد ابراهيم وذلك بالإدارة الصحية بالقصاصين تحت إشراف هند محمد مديرة الموقع.



بيت ثقافة الطفل القنطرة شرق

وأقام بيت ثقافة القنطرة شرق ورشة حكي بعنوان عروس النيل بين الحقيقة والأسطورة..تم من خلالها مناقشة أهمية النيل لمصر ومكانته لدى المصريين والحديث عن حكاية عروس النيل كما جاءت في التراث الشعبي.

بالإضافة إلى محاضرة بعنوان أهمية الوعى السياسى والثقافى وتفعيل طاقات الشباب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للشباب تلا المحاضرة عرض فنى لفرقة الانشاد الديني وذلك ضمن نشاط بيت ثقافة التل الكبير إشراف أميرة الجاويش مديرة الموقع.

ويأتي ذلك فى إطار مبادرة معالي وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى تحت عنوان "ثقافتنا في اجازتنا".



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