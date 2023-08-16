روائع الزمن الجميل في حفل محمود عبد الحميد وفرقته ببيت السحيمي

ينظم مركز إبداع بيت السحيمي، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة من مساء غد الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري، حفلا غنائيا للمطرب محمود عبد الحميد.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من روائع رواد الموسيقى العربية منها: "حلوين من يومنا والله" لسيد مكاوي، "مال القمر " لمحمد فوزي، "على رمش عيونها" لوديع الصافى وغيرها من الأعمال الغنائية.

المطرب محمود عبد الحميد

يذكر أن محمود عبد الحميد خريج المعهد العالي للموسيقى العربية قسم غناء، تم اعتماده كمطرب بالإذاعة المصرية عام 1993، ويعمل حاليا كسوليست بفرقة "عبد الحليم نويرة" التابعة لدار الأوبرا المصرية.

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وشارك في العديد من المهرجانات الغنائية الدولية بمصر وخارجها، كما شارك بتقديم فاصل كامل من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في معهد العالم العربي بباريس.