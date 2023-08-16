حياة كريمة تبدأ تدريبات التأهيل لملتقى توظيف فرصة حياة اليوم

تبدأ اليوم مؤسسة حياة كريمة بتدريبات التأهيل لملتقى توظيف "فرصة حياة" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية في مقر قاعة تحيا مصر بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها.

تدريبات التأهيل لملتقى توظيف "فرصة حياة"

وتتضمن سلسلة التدريبات على مدار 3 أيام بدءا من اليوم، كما يتم توفير شهادة حضور ورش العملً.

مؤسسة حياة كريمة

وفي وقت سابق أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة جديدة وهي مبادرة (سقيا)، والتي تستهدف توزيع 2 مليون زجاجة مياه كمرحلة أولى على العمال في المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية على مدار عدة أيام في جميع محافظات الجمهورية.

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ويأتي ذلك بمشاركة متطوعي حياة كريمة والمنتشرين في كافة المحافظات لتوزيع زجاجات المياه على العمال، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة الفترة الحالية في كافة المحافظات، دعمًا للعمالة المصرية في كل القطاعات لتشمل العاملين في مشروعات تطوير محطات القطارات وعمال مصانع الطوب وعمال النظافة وعمال الورش الصناعية وتجمعات المواطنين.

ويأتي ذلك دعما من مؤسسة حياة كريمة لعمال مصر والمواطنين بمحافظات الجمهورية ونظرًا لارتفاع درجات الحرارة الملحوظ هذه الأيام، وتحقيقا لمبدأ المساندة ودعم المواطنين من خلال هذه المبادرة الجديدة لمؤسسة "حياة كريمة المستمرة خلال الأيام القادمة، والتي حظيت بإشادة واسعة من العمال والمواطنين.

مبادرة أنت الحياة

واستكمالًا للدور الذي تقوم به مؤسسة "حياة كريمة" في تطوير وتنمية قرى الريف المصري، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة "أنت الحياة" في محافظة الغربية بقرية سنباط مركز زفتي، والتي تستمر على مدار خمسة أيام لتقديم مختلف الدعم من الخدمات والأنشطة للأهالي في القرية والقرى المجاورة.

تتنوع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المبادرة بين الأنشطة الرياضية والمسابقات، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية الممتعة التي تُقدم للأطفال، وذلك بمشاركة عددِ كبيرِ من المؤسسات الحكومية والأهلية، منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة وغيرها من المؤسسات المختصة.

قدمت المبادرة ندوات توعوية إرشادية للسيدات للتوعية الأسرية، ودورات تدريبية لشباب الخريجين لمساعدتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتدريب على المهارات الوظيفية.

كما تضمنت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى، فضلًا عن استقبال طلبات الغارمين والغارمات لبحث حالات الإفراج عنهم، وذلك بالتعاون بين المؤسسة ومؤسسة "مصر الخير".

ولم تقتصر فعاليات المبادرة على الخدمات التوعوية، لكن امتدت لتشمل أنشطة ترفيهية خاصة بالطفل، بإقامة مسرح العرائس للأطفال وأنشطة فنية ومتنوعة لتنمية الإبداع لديهم.

جديرًا بالذكر أن مبادرة" أنت الحياة" التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة تأتي من أجل تنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا، والتي تعد أول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن - توعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية - وقد انطلقت المبادرة في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية.

يأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.