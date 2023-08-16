خبير: حملة الاعتقالات الإسرائيلية بالقدس هدفها تقليص الكتائب العسكرية الفلسطينية

الاقتحامات الاسرائيلية، قال الدكتور طارق فهمى الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن حملة الاعتقالات التى تقوم بها القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية ومدينة القدس هي استمرار للاقتحامات التى تحدث فى الضفة وجنين وهدفها تقليص الكتائب العسكرية الفلسطينية فى هذه المناطق والقبض على عناصرها فى إطار أمرين الأول هو تحديث البيانات عن الشخصيات المطلوبة والمهددة للأمن الإسرائيلى وبالتالى هناك تصور يركز على فكرة الاعتقالات الإسرائيلية الاستباقية

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الضغط على الجانب الفلسطيني لاستئناف التنسيق الأمنى

الاقتحامات الاسرائيلية ، وأكد فهمى فى تصريح لفيتو أن الأمر الآخر هو الضغط على الجانب الفلسطينى لاستئناف التنسيق الأمنى خاصة أن هناك قرارا من القيادة الفلسطينية بوقف أعمال هذه الكتائب لكن فى تقديرى فإن هذه المداهمات ستستمر والرئيس عباس أبو مازن لن يقدم تنازلات أكثر مما قدم وبالتالى الأمر ليس له علاقة بخطة إسرائيل 2050 وإنما الأمر له علاقة بالصراع بين جهاز الأمن الشاباك والأجهزة الأمنية الأخرى العاملة فى الضفة والتى تريد إثبات قدرتها وكفاءتها على التحرك فى هذا التوقيت واختراق الكتائب الفلسطينية التى تزيد عناصرها فى جنين ونابلس والقدس الكبرى.

الاقتحامات مخطط متكامل للحكومة الإسرائيلية

الاقتحامات الاسرائيلية ، وتابع أن الأمن الإسرائيلى يتحرك فى دوائر متعددة ومخطط إسرائيل هو محاولة لترويع الآمنين والقبض على العناصر المؤثرة وجزء منها الإجراءات الاحترازية وتعليق خيارات الامن فى مواجهة الخيارات السياسية وحملة المداهمات والاقتحامات لجنين ونابلس والقدس جزء من مخطط متكامل تنفذه الحكومة الإسرائيلية.

حملة اعتقالات بالقدس المحتلة

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت حملة اعتقالات، اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ومدينة القدس المحتلة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من مخيم نور شمس، وبلدة بلعا، شرق طولكرم.

وذكر نادي الأسير في طولكرم، أن دورية احتلال راجلة كانت متواجدة في محيط مخيم نور شمس اعتقلت أحمد هاشم عليان (18 عاما)، ومحمد مؤيد عليان، وعياش ياسر حسان (16 عاما)، أثناء تواجدهم بالقرب من المخيم واقتادتهم الى أحد مراكز الاعتقال.





اقتحام لبلدة برقين ومثلث الشهداء

كما اعتقل المُحَرَّر ليث القطيش من بلدة عتيل شمال شرق طولكرم، والشقيقين نادي، ومحمود حسن الحلو من بلعا شمال المحافظة.

وفي حي الجابرات بمدينة جنين، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان، هم: أكرم حمدان، عبيدة الصيدلي، قسام الفايد.

واندلعت مواجهات بين تلك القوات، وعشرات الشبان بعد اقتحامها لبلدة برقين ومثلث الشهداء واعتقل محمد البزار من سردا شمال رام الله واعتقل الشاب ليث شواهنة بعد اقتحام منزله في بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية بينما اعتقل المُحَرَّر عاطف ثوابتة بعد اقتحام منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتم مداهمة عدة منازل بحثًا عن شبان آخرين فيما اعتقل الشاب محمد خليل حمدان بعد اقتحام منزله في بلدة عناتا، وأحمد وهبة، ومحمد ادكيدك من العيزرية، وعدي أبو السعد، وجميعهم من القدس المحتلة.